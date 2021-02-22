Devlet destekli elektrik yardımı kapsamı ve elektrik parası almak için şartlar

PTT şubelerine başvuran düşük gelirli vatandaşlar, gerekli koşulları sağladıkları sürece PTT'den devlet destekli yardım alabilirler. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım alan vatandaşlara özel olarak sağlanan bu yardımı alabilmek için sadece elektrik faturası ve kimlik kartı yeterlidir. Başvurmak için bazı belgeler gereklidir.

Devlet destekli elektrik yardım kapsamı

Devlet, sadece düşük gelirli vatandaşlara maksimum 150 kWh elektrik faturası ve aylık yaklaşık 80 TL elektrik faturası sağlayacak. Projenin hayata geçirilmesi ve "Resmi Gazete" de yayınlanması ile elektrik tüketimi destek projesi, ihtiyaç sahiplerine günlük destek sağlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada, özel hasta ekipmanı bağlanırsa ve elektrik kullanılması gerekiyorsa, yardımın 200 TL olacağı belirtildi.

Hastalara elektrik tüketim desteği

Hastalar için hayati önem taşıyan ekipmanda kullanılan elektrik, ihtiyacı olanlar için çok külfetli olabilir. Sağlık durumu kötü olan hastalar, yüksek elektrik faturaları nedeniyle mali sorunlar yaşamaktadır. Bunu önlemek için devlet, ihtiyacı olan hastalara 200 liraya kadar ödeme yapacak tedbirler aldı.

Hastaya elektriksel destek alma koşulları;

Hastanın kronik veya ciddi bir hastalığı var ve makine kullanması gerekiyor

3294 Sayılı Kanundaki ihtiyaç sahipleri

2828 sayılı yasa kapsamında evde bakım yardımı almamış olması

Rapor ve gerekli evraklarla birlikte başvurulması

Bu belgelerin kullanılması halinde, muayene belgelerinin doğruluğu yetkili birim tarafından belirlenecektir. Gerekli koşulları sağlayan hastalara yardım verilmektedir.

Elektrik parası almak için şartlar

Devlet tarafından verilen elektrik sübvansiyonunun onaylanması için denetimler üç kategoriye ayrılıyor. Bu kategorilere göre yardım sağlayın ve cihaza bağlı hastalar için destek sağlayın.

Bu şartlar;

Elektrik tüketimi desteği 200 Türk Lirasına kadar destekler

Kesintisiz elektrik kaynağı için güç desteği

Birikmiş olan mevcut faturalar için destek

Özellikle cihaz ile birlikte kullanılan elektrik faturasından faydalanmak için cihaza bağlanan hastanın rapor tarihinden sonra biriken fatura borcu silinerek ihtiyaç sahibi hastaların tedavisine yardımcı olunacaktır. Bu destek yalnızca ciddi ve kronik hastalıkları olan hastalar için geçerlidir. Ayrıca maddi desteğe ihtiyacı olan kişilerin de Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan destek almaları gerekir.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı elektrik, su ve doğalgaz desteği

Hasta cihaza bağlı ihtiyaç sahibi olanlar hariç; Birikmiş doğalgaz, elektrik, su gibi faturaları ödemekte güçlük çeken ve maddi desteğe ihtiyacı olan kişiler Sosyal Yardımlaşma desteğinden yararlanabilir. Bunun için Vakıf Şube Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır.

Hastalar için elektrik ve cihaz desteği alım süreci

Bir devlet veya üniversite hastanesinden solunum cihazına erişmek isteyen hastalar önce SGK'ya başvurmalıdır. SGK'da solunum cihazı varsa ihtiyacı olan hastaya verilmektedir. Emanet verilen cihaz, tedavi devam ettiği sürece hastada kalır. Ölüm durumunda cihaz SGK'ya teslim edilmelidir.

Bu durumda cihaz aynı şekilde kuruma iade edilir. Cihaz SGK kapsamında değilse ödeme kurum tarafından yapılır. Bir cihaz satın almadan önce hasta kuruma danışmalı ve cihazın mevcut olup olmadığını açıklamalıdır. Aksi takdirde ödeme yapılmayacaktır. Hastanın ölümü halinde devlet hasta yakınlarından cihaz ve satın alınan cihaz için ödenen bedelin iadesini talep ediyor.

Hastalar, kurumun ihtiyacı olan bir hastaya iade etmenin bir parçası olarak aldığı ekipmanı sağlamak için belirli koşullar ister. Hastalar bunun için kuruma başvurmalı ve sağlık kurulu raporu almalıdır. Onaylandıktan sonra, başvuru bir geri bildirim cihazı olarak kuruma sunulmalıdır. Ürünün kullanımı için gerekli reçete ve sağlık raporu 15 gün içinde kurumun taşra teşkilatına teslim edilmelidir.

Hastalara elektrik desteği için kullanılacak cihaz şartları

Şiddetli ve kronik hastalar, ihtiyaç duydukları cihaza ulaşmak için özel belgeler edinmelidir. Cihaz çıkarılıp hasta kullanmaya başladıktan sonra elektrik desteği alınabilir. Bu nedenle reçete yazan ve bildiren kurumlardan ekipman satın almak öncelikli bir işlemdir. SGK'da bulunmayan cihazların alınması için belgeler gerekmektedir.

Cihazı satın almak için gerekli belgeler;

Hastaya verilen rapor veya reçetede SGK, cihazın kurum içinde olmadığını bildirecektir.

Solunum cihazının satın alınacağı firma yetkili

Cihazın satın alınacağı şirketin Ulusal Bilgi Bankası kaydı bulunması

Cihaz kaydı UBB olması

Garanti belgesine sahip olmak

Cihazın satın alınacağı yetkili firmalar tarafından hazırlanan belgelerin SGK'ya ibraz edilmesi gerekmektedir. Cihazın ödemesini temin ettiği belgelerle Hasta Ziraat Bankası T.C. numarasına onun adına yatırılır. Bu süreç 20 ila 45 gün sürer. Kimlik kartı ile bankadan temin edilebilecek cihaz için ödeme yapıldıktan sonra hasta cihazı kullanmaya başlar. Başlangıç ​​tarihinden itibaren elektrik desteğinden yararlanabilirsiniz.

2020 yılı elektrik fiyatları

Elektrik desteğinin önemi birim fiyata bağlıdır. Özellikle ihtiyacı olan insanlar ve hastaların sürekli tedavisi için önemli olan 2020'deki mevcut güç desteği fiyatı belirlendi. Mesken faturasında 0,5972*150'ye göre hesaplanırsa 89,58 TL elektrik faturası oluşacaktır.

Ortalama destek, ailenin büyüklüğüne göre hesaplanır. 6446 sayılı Kanunun 17. maddesine göre yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu, ihtiyacı olanlara elektrik desteği sağlamak için önemli bir adımdır.

Elektrik tüketim desteği verilmesi hakkında karar kapsamı

Elektrik tüketimi destek kararında belirtilen maddeler oldukça detaylı ve elektriği kimin alacağı konusunda detaylı bilgi içeriyor. Karar 14 Mart 2013 tarihinde verilmiş ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17. maddesinin 7. fıkrası kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına ilişkin 1. Sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi 73. maddenin 1. fıkrasının d maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kararın genel açıklaması;

Sosyal yardım yoluyla yararlanıcıların asgari ihtiyaçlarını desteklemek

Hak sahipliği kriterlerine kadar desteğe devam etmek

Elektrik desteği sağlamak için sosyal yardımlaşma teşvik fonlarının kullanılması

Fon kaynakların destek sağlamaya yetmemesi durumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanması.

Karara göre, ihtiyaç sahiplerinin hak sahipliği devam edene kadar bu destek sağlanmaya devam edilecek.

PTT elektrik yardımı başvurusu yapmak

En yakın PTT şubesine gidilerek başvurunun yapılabileceği yürürlüğe giren kararda mevcuttur. Peki PTT'den elektrik için devlet yardımını nasıl alırsınız ve şartları nelerdir? Kriterler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı kişileri içerir. Ayrıca kimlik belgelerini getirecek vatandaşlar, elektrik faturaları varsa PTT'ye kolaylıkla başvurabilirler.