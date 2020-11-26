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Devlet çeyiz yardım parası başvuru şartları, başvuru işlemleri, dilekçe ve başvuru formu örnekleri

Devlet evlenen genç kızlara çeyiz parası vermektedir. Anne-babasını kaybeden genç kızlara verilen yetim maaşından faydalananlar evlenecekleri zaman çeyiz parası alabilmektedirler. Çeyiz parası, 24 yetim maaşı olarak ödenmektedir...

26 Kasım 2020 Perşembe 22:16
Devlet çeyiz yardım parası başvuru şartları, başvuru işlemleri, dilekçe ve başvuru formu örnekleri
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Sigortalı çalışanlara ve ailelerine devlet tarafından birçok farklı sosyal destek sağlanmaktadır. Bu destekler arasında genç kızlar için çeyiz parası ödemesi de yer almaktadır. Genç kızların evlilik hallerinde 24 maaş tutarında çeyiz parası ödemesi yapılmaktadır.

Çeyiz parası ödemeleri nasıl alınır?


Genç kızların bu destekten faydalanabilmeleri için bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Anne ve babasının vefat etmesi durumunda genç kızlar yetim maaşı almaktadırlar. Yetim maaşı ödemeleri genç kızların evlenmesi halinde ye da sigortalı bir işe girene kadar ödenmektedir. Evlendiklerinde ise yetim maaşı kesilmektedir. Fakat devlet maaşı kesmeden önce tam 24 maaş tutarında çeyiz parası ödemektedir.

24 maaş miktarında çeyiz parası ödemesi

SGK tarafından ödenen çeyiz paraları 24 maaş miktarında ödenmektedir. Yetim maaşları her ay 750 TL olarak ödenmektedir. Buna göre basit bir hesaplama ile çeyiz parası ödemeleri genç kızlara toplamda 18.000 TL olarak gerçekleştirilmektedir. Genç kızların bu parayı alabilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bulundukları şehirde yer alan SGK İl Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunulması lazımdır. Başvuruların yapılması sonrasında ödemeler hesaplara düzenli olarak aktarılmaktadır. Yetim maaşı için başvuruda bulunmamış olanlar için ise 5 sene içinde geriye dönük olarak başvuru alınmaktadır.



Son Güncelleme: 26.11.2020 22:16
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Anahtar Kelimeler:
Yetim Maaşıçeyiz Parası
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