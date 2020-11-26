Devlet çeyiz yardım parası başvuru şartları, başvuru işlemleri, dilekçe ve başvuru formu örnekleri

Sigortalı çalışanlara ve ailelerine devlet tarafından birçok farklı sosyal destek sağlanmaktadır. Bu destekler arasında genç kızlar için çeyiz parası ödemesi de yer almaktadır. Genç kızların evlilik hallerinde 24 maaş tutarında çeyiz parası ödemesi yapılmaktadır.

Çeyiz parası ödemeleri nasıl alınır?

24 maaş miktarında çeyiz parası ödemesi

Genç kızların bu destekten faydalanabilmeleri için bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Anne ve babasının vefat etmesi durumunda genç kızlaralmaktadırlar. Yetim maaşı ödemeleri genç kızların evlenmesi halinde ye da sigortalı bir işe girene kadar ödenmektedir. Evlendiklerinde ise yetim maaşı kesilmektedir. Fakat devlet maaşı kesmeden önce tam 24 maaş tutarında çeyiz parası ödemektedir.

SGK tarafından ödenen çeyiz paraları 24 maaş miktarında ödenmektedir. Yetim maaşları her ay 750 TL olarak ödenmektedir. Buna göre basit bir hesaplama ile çeyiz parası ödemeleri genç kızlara toplamda 18.000 TL olarak gerçekleştirilmektedir. Genç kızların bu parayı alabilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bulundukları şehirde yer alan SGK İl Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunulması lazımdır. Başvuruların yapılması sonrasında ödemeler hesaplara düzenli olarak aktarılmaktadır. Yetim maaşı için başvuruda bulunmamış olanlar için ise 5 sene içinde geriye dönük olarak başvuru alınmaktadır.