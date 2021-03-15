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Devlet çeyiz parası ve düğün yardımı desteği başvuru şartları ve başvuru adresi

Devlet tarafından evlilik hazırlığındaki gençlere verilen çeyiz parası ve düğün yardımı desteği başvuru şartları ve başvuru adresini öğrenmek için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 09:26
Devlet çeyiz parası ve düğün yardımı desteği başvuru şartları ve başvuru adresi
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Evlenmek için hazırlık yapan gençlere devlet tarafından çeyiz desteği sağlanmaktadır. Gençlerin bu destekten yararlanabilmeleri için belirlenen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası nedir?

Çeyiz parası diğer adıyla evlilik ödeneği, aile fertlerini kaybetmiş olan ve evlilik hazırlığı yapan kız çocuklarına verilen devlet desteğidir. İlgili kurum tarafından belirlenen şartları taşıyan kişiler, başvuruları onaylandığında bu destekten yararlanabilmektedir. Bunun yanında çeyiz parası toplu olarak verilir ve geri ödemesi yapılmaz.

Çeyiz parası kimlere verilir?

Yalnızca bir kez verilen çeyiz parasından ikinci ya da daha fazla evlilik için faydalanılamamaktadır. Çeyiz parası;

Ölüm aylığı alan,

Anne ve babasını kaybeden,

Evlenecek olan,

Resmi nikahın olduğu tarihte ölüm aylığı alma hakkı bulunan kişilere verilmektedir.

Çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Çeyiz parasından yararlanmak isteyen bireyin resmi evlilik yapması gerekir.

Evlilik ödeneği 01.10.2008 tarihinden sonra çalışma hayatına başlayan sigortalı hak sahipleri için dilekçeyle başvurularını SGK’ya yapması gerekmektedir.

Başvuru sırasında kişilerden evlenme ödeneği için talep başvuru dilekçesi istenir.

Dilekçe teslim edildikten sonra başvuru değerlendirmeye alınır.

Başvuru onaylandıktan sonra kişi çeyiz parası alma hakkı elde eder.

Kız çocuklarına verilen çeyiz parası limiti 2 senelik yetim maaşı toplamına denktir.

Kişinin başka bir kardeşi var ise en son evlilik yapan kişi en yüksek tutarda çeyiz parası alır.

Çeyiz desteği alabilmek için şartlar nelerdir?

İlk kez evleniyor olmak.

Kız çocuğu olmak.

Yetim aylığı alıyor olmak.

SGK’ya başvuru dilekçesi vermiş olmak.

01.10.2008 tarihinden sonra sigortada yetim aylığı almaya hak kazanmış olmak.

Başvurudan önce resmi olarak evli olunması gerekir.

SSK dışında 4A ya da 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar da çeyiz parası alabilmektedir.

Başvurudan önceki iki yıl içinde başka bir kardeş varsa onun çeyiz parası desteğinden faydalanmamış olması gerekir.

Çeyiz parası yalnızca bir kez ödenir.

İkinci bir evlilik için başvuru yapılamaz.

Çeyiz parası evlendikten sonra ne zaman alınır?

Çeyiz parası desteğinden yararlanmak isteyen çiftlerin, evlendikten sonra 5 yıl içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir. evliliğin üzerinden 5 yıl geçmiş olması halinde başvuru kabul edilmemektedir.

Çeyiz parası için nereye başvuru yapılır?

Çeyiz parası ya da evlilik desteğinden faydalanmak için kişinin ikametgahının bulunduğu il ya da ilçe SGK hizmet kurumuna başvuru yapması gerekir. Başvuru sahibinden çeyiz parası başvurusu dilekçesi talep edilir. Evlilik henüz nüfus kaydına işlenmediyse kişiden evlilik cüzdanı istenir. Belgelerin tamamlanmasının ardından talep dilekçesi başvuru için yeterli olacaktır.

Çeyiz desteği nasıl hesaplanır?

Evlilik hazırlığındaki çiftlere verilen çeyiz parası, alınan en son yetim aylığının 12 ya da 24 katı olarak hesaplanmaktadır. En son alınan yetim aylığı 12 ya da 24 ile çarpıldığında çeyiz parası tutarı öğrenilmektedir. Bunun yanında;

Yetim maaşı 4/C emekli sandığı sigorta kolundan alınıyorsa aylık maaşın 12 katı kadar çeyiz parası alınmaktadır.

4/A SSK ya da 4/B Bağ-Kur sigorta kolundan alınıyorsa da aylık maaşın 24 katına kadar çeyiz parası verilmektedir.

Çeyiz parası ne kadar?

2021 yılı için yetim aylığı 715,18 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda verilecek olan çeyiz parası 24 x 715,18 toplamda 17.164,32 TL olmaktadır. Burada çeyiz parası iki yıllık yetim aylığı maaşı toplamı olarak hesaplanmıştır.

Çeyiz parası ne zaman hesaplara yatırılır?

Başvuru onaylandıktan sonra SGK Müdürlüğü’nün yoğunluğuna göre ödemeler değişiklik göstermektedir. Küçük şehirlerde işlem daha hızlı gerçekleşirken, büyükşehirlerdeki yoğunluk nedeniyle süre biraz daha uzamaktadır.

Sigortalı çalışanlar çeyiz desteği alabilir mi?

Sigortalı olarak çalışan bireyler devlet tarafından verilen çeyiz desteğinden faydalanamamaktadır. Anne babası hayatta olan ya da vefat etmiş olan ama sigortalı çalışıyor ise yine çeyiz parası alamamaktadır. Burada asıl olan sigortalı bir işte çalışmıyor olmaktadır.

Çeyiz hesabında yaş sınırı var mıdır?

Çeyiz hesabı açtırmak için başvuru sırasında aranan şartlardan biri kişinin ilk evliliğinin 27 yaşından önce gerçekleşmiş olmasıdır. En az 3 yıl boyunca hesaba düzenli ve belirtilen miktarda ödeme yapılmaktadır. Kişinin 24 yaşını doldurmadan başvuru yapması gerekir ve yaş sınırı geçtikten sonra başvuru onaylanmamaktadır. 18 yaşını doldurmayan kişilere ise veli ya da vasi hesap şeklinde imkanlar verilmektedir.

Çeyiz hesabında devlet desteği ne kadar?

Çeyiz hesabında devlet desteği hesaplanırken ödemelerin sürelerinden kaynaklanan destek farklılıkları görülür. 36, 48 ve 60 ay üzeri sürelerde yapılan ödemelerde faiz oranı yüzde 20 ve yüzde 25 olarak belirtilir. Devletin sağladığı destek oranları ise şöyledir:

36 aydan az - %0 – 0 TL

36-47 ay -  %20 – 8.693,56 TL

48-59 ay - %22 – 10.031,03 TL

60 ay ve üzeri - %25 – 12.037,24 TL



Son Güncelleme: 15.03.2021 09:26
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Anahtar Kelimeler:
çeyiz ParasıEvlilik Parası
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