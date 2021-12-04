Destan dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Yeni dizi Destan

Eylül ayı ile 2021in yeni sezonuna hızlı giren kanallar birbiri ardına yeni diziler yayınlamaya devam ediyor. Atv’de karşımıza yeni bir dizi ile çıktı. Kanalda başlayacak olan yeni dizi Destan neyi anlatmakta? Başrollerde kimler var? Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile merak uyandıran dizi ilgileri üzerine toplamaya devam ediyor. Başrolde Ebru Şahin’in olduğu dizi ile ilgili araştırılan sorular oldukça fazla. Dizi ne zaman başlıyor? Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizi hangi hikayeden bahsediyor? Haberimizde dizi severler için bu soruların cevaplarını derledik. Diziye dair bütün detaylar ve konusuna dair bütün detayları sizlerle paylaşacağız.

Destan dizisi neyi anlatmakta?

Dizi Türklerin çok eski tarihine dayanmakta ve o zamanları konu almakta. Dokuzuncu yüzyıl dolaylarında daha Türkler daha İslamiyeti kabul etmemiş iken yaşanan bir aşk hikayesini konu alan dizi Orta Asya coğrafyasında bir hanın oğlu ve bir kızın hikayesini dikkat çekici bir şekilde anlatmakta. Ancak bu kız normal kızlara pek benzememekte. Akkız ismindeki dağ kızı dillere destan olmuş bir savaşçı yeteneğine sahip. Savaşçı kız Korkut Hanım’ın öksüz bıraktığı Gök Tegin’i Batuga arasında efsanevi bir aşk yaşanacak. Dizi Atv ekranları ile ekim ayında buluşacak gibi görünmekte. Bu iki gencin imkansız aşkı için verdiği mücadele ve savaşçı karakterlerini aşkları içinde kullanmaları sürükleyici bir aşk hikayesini ekranlara yansıtacağa benziyor. Daha önce başarılı bir oyunculuk sergileyen Ebru Şahin bu dizide de oyunculuk maharetini sergilemesi bekleniyor.

Dizideki aşk tüm izleyicilerin kalbini fethedecek mi?

Bu dizi özellikle yetim ve öksüz kalmış iki gencin birbirleri için yaptıkları fedakarlıkları ve aşkları içinde verdikleri savaş anlatmakta. Tanıtımları ile birlikte de dikkatleri üzerine çeken dizi bu sezonun en çok konuşulacak dizileri arasında yerini almaya hazır. Şimdiden bir çok dizi sever tarafından sevilmeye başlanan dizinin başladığı günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alacağı öngörülmekte. Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça merak edilmekte. Dizideki başarılı oyuncular kimler? Ebru Şahin ile birlikte bir çok başarılı oyuncu da eşlik etmekte. Başrollerini Ebru Şahin işe Edip Tepeli’nin yaptığının dizinin diğer oyuncuları kimler? Sizler için diğer oyuncu kadrosunu da derledik.

Dizinin oyuncu kadrosu

Ebru Şahin- Akkız,

Edip Tepeli- Batuga,

Kerem Arslanoğlu

Kaan Çakır,

Filiz Ahmet,

Selim Bayraktar,

Buse Meral- Sırma,

Elif Doğan

Deniz Barut

Meltem Pamirtan

Berk Erçer- Saltuk

Teoman Kumbaracıbaşı,

Burak Tozkoparan

İpek Karapınar