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Derste maskesini burun altına indiren öğretmene 900 TL ceza

Kayseri'nin Sarıoğlan'da sınıfta maskesini çene altına indirerek ders anlatan öğretmene, o esnada okulda olan ve durumu gören İlçe Kaymakamı Ali ihsan Selimoğlu'nun talimatıyla 900 TL para cezası uygulandı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:59
Derste maskesini burun altına indiren öğretmene 900 TL ceza
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Olay 2 Kasım günü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşandı.

Geçtiğimiz haftalar Kayseri Sarıoğlan ilçesi Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu ilçede ki okullarda alınan korona virüs tedbirleri ve önlemleri yerinden görmek için denetime çıktı. İlçede ki bir liseye giden Selimoğlu, öğrencilerin ve sınıfların durumunu yerinde incelemek için sınıfları tek tek gezdi. 


Okulun öğretmeni Seyit Sarıçoban'ın ders işlediği sınıfa giren Kaymakam Seyitoğlu, ders anlatan ve gözlük kullanan öğretmenin maskesini yarım taktığını fark etti. Öğretmen Sarıçoban ise gözlük taktığı için ve bilgisayarını tahtaya bağladığı sırada buğulanması sebebiyle kısa bir süreliğine maskeyi çene altına indirdiğini söylediği belirtti.

MASKESİZ DERS ANLATAN ÖĞRETMENE 900 TL CEZA

Kaymakam Selimoğlu'nun talimatıyla okula gelen polis ekipleri, öğretmen Sarıçoban'a 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 232'nci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 900 TL para cezası uyguladı. Ceza makbuzunda, 'kabahat ile ilgili elde edilen deliller, yetkili merci emir ve kararları' kısmında, 'Sarıoğlan Kaymakamı talimatı' yazıldığı görüldü. 

 

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 18:59
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MAske CezasıKayseriÖĞRETMENE MASKE CEZASI
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