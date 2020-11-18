Derste maskesini burun altına indiren öğretmene 900 TL ceza

Olay 2 Kasım günü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşandı.

Geçtiğimiz haftalar Kayseri Sarıoğlan ilçesi Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu ilçede ki okullarda alınan korona virüs tedbirleri ve önlemleri yerinden görmek için denetime çıktı. İlçede ki bir liseye giden Selimoğlu, öğrencilerin ve sınıfların durumunu yerinde incelemek için sınıfları tek tek gezdi.

MASKESİZ DERS ANLATAN ÖĞRETMENE 900 TL CEZA

Okulun öğretmeni Seyit Sarıçoban'ın ders işlediği sınıfa giren Kaymakam Seyitoğlu, ders anlatan ve gözlük kullanan öğretmenin maskesini yarım taktığını fark etti. Öğretmen Sarıçoban ise gözlük taktığı için ve bilgisayarını tahtaya bağladığı sırada buğulanması sebebiyle kısa bir süreliğine maskeyi çene altına indirdiğini söylediği belirtti.

Kaymakam Selimoğlu'nun talimatıyla okula gelen polis ekipleri, öğretmen Sarıçoban'a 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 232'nci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 900 TL para cezası uyguladı. Ceza makbuzunda, 'kabahat ile ilgili elde edilen deliller, yetkili merci emir ve kararları' kısmında, 'Sarıoğlan Kaymakamı talimatı' yazıldığı görüldü.