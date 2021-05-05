Dernek binasını kumarhaneye çevirmişler!

Korona virüs pandemisi sebebiyle getirilen kısıtlamalar devam ederken, ülke genelinde denetimlerde sıkı bir şekilde devam ediyor.

Kırıkkale'de bu kapsamda ekipler bu denetimlerine devam etti. Tam kapanma sürecinde getirilen kısıtlamaları denetleyen ekipler kent merkezinde bir deneğe ait binada kumar oynandığı ihbarı yapıldı.

6 kişiye suç üstü

38 bin lira para cezası kesildi

İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçti ve denek binasına baskın yaptı. Yapılan baskında deneğe ait binaya giren ekipler içerde 6 kişinin maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak kumar oynadığını belirledi.

Yapılan kimlik kontrolünden sonra suçüstü yapılan 6 kişiye kısıtlama ihlalinden toplamda 38 bin lira idari para cezası kesildi.

Ekipler gün boyunca kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam etti.