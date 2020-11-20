İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Deprem testi nasıl yaptırılır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?

Son yıllarda artan deprem vakaları vatandaşları endişeye sevk etti. Önlem almak isteyen vatandaşlar binam depreme dayanıklı mı ve deprem testi nasıl yaptırılır sorularını araştırmaya başladı.

20 Kasım 2020 Cuma 08:17
Deprem testi nasıl yaptırılır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?
Takip Et:

İzmir’de yaşanan depremin ardından vatandaşlar korkuya kapıldı. Bilindiği gibi Türkiye deprem riski en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle depreme karşı her an hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Deprem öncesi yapılması gereken en büyük hazırlık hiç şüphesiz binaların sağlamlığıdır. Son yıllarda artan depremlerin ardından binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğuna yönelik testler yapılmaya başlandı.

Depreme dayanıklı ev nasıl olmalı?

Ülkemizde 99 depremi olarak bilinen ve Marmara bölgesinde meydana gelen deprem sonrası 2007 Deprem Yönetmeliği yürürlüğü girdi. 18 Mart 2018 yılında 30364 sayılı kanunda revize edilen bu yönetmelikle birlikte evlerin yapılışına ilişkin maddelere yer verildi.

Bu maddelerle vatandaşların depreme dayanıklı evlerde oturması hedefleniyor. Proje kapsamında yapıların ana taşıyıcıların üzerinde olması ve bu yapıların kolon, perde ve kirişlerle desteklenmesi gerekmektedir.


Konutların deprem dayanıklılığı da bu şekilde hesaplanmaktadır. İl ve ilçe belediyeleri bir evin yapım aşamasında bu kriterleri yerine getiren konutlara izin veriyor.

Depreme dayanıklı ev nasıl olmalı?

Depreme dayanıklı ev binaların güvenli bir şekilde inşa edilmesine bağlıdır. Belediye izni alan projelerin genel olarak depreme dayanıklı olduğu söylenir. Ancak bazı imalat hataları sonucu binanın yapısında sorun olabilir. Bu gibi hataları önlemek adına yapı muayene kurumlarına yapım sürecinde denetleme yaptırılmalı ve buna göre sürecin ilerlemesi gerekmektedir.

30 yıllık bina depreme dayanır mı?

Binaların yaşlanması giderek depreme dayanıklı olma oranını düşürür. Ancak projelendirilmiş be kurallara uymuş bir binada bu sorun daha uzun bir zaman alır. Eski binaların deprem riskinin oluşması durumları şu şekillerde olabilir;

  • Yürürlükteki yönetmeliğe uygun taşıyıcısı ve temel sisteminden eksiklik olması,
  • Kalitesi standartlara ulaşmış hazır beton yok,
  • Nervürlü inşaat demiri yerine düz inşaat demiri kullanma riski,
  • Zamanla betonun deformasyonu nedeniyle taşıyıcı elemanların zayıflaması.
  • El yapımı beton kullanılıyorsa, yetersiz reçete veya düşük agrega nedeniyle gerekli beton kalitesine sahip değildir.

AFAD deprem riski nasıl sorgulanır?

Deprem bölgesi olan Türkiye’de önlemlerin arttırılması adına vatandaşlara riskli bölgelerin bulunduğu harita sunuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan bu haritayla vatandaşlar evlerinin altında fay hattı olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu işlem AFAD’ın resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır. Fay hattı sorgulaması yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://deprem.afad.gov.tr/

Deprem testi nasıl yaptırılır?

Depreme dayanıklılık testleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı ola özel şirketler tarafından yapılmaktadır. Bu şirketlerin yetkilileri evin yapısını ve durumu inceledikten sonra detaylı bir rapor sunmakta ve yapılması gereken düzeltmeleri de bildirmektedir.



Son Güncelleme: 20.11.2020 08:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DepremTest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
2 çocuk annesi kadın 4. kattan düşüp öldü
2 çocuk annesi kadın 4. kattan düşüp öldü
MEB'den direksiyon ve SRC sınavları hakkında resmi yazı
MEB'den direksiyon ve SRC sınavları hakkında resmi yazı
Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

Popüler Haberler

Ptt kargo cumartesi teslimat yapıyor mu? 2020 PTT kargo cumartesi çalışma saatleri
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2020 Cumartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
E-devletten aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişimi yapma e-devlet
2020 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2020 AGİ hangi gelirde uygulanır?
Mazeret izni yıllık izinden düşülür mü, mazeret izni ne zaman kullanılır? 2020
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler yer aldığı dizi ve film yapımları
SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa ne kadar zam yapılacak? 20 Kasım 2020 Cuma emekli intibak haberleri
Subay başvurusu nasıl yapılır? Subay başvurusu nereden yapılır?
SGK ve Bağkur emeklisinin bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2020 Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Çamaşır suyu kokusunu geçirmek için yöntemler
Diyabet nedir? Şeker hastalığı hangi organlara zarar verir?
Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun kimdir? Turna Hatun hayatı ve gerçek tarihteki yeri
Sokak sanatçısı Banksy: "Eşim evde çalışmamamı sevmiyor"
Kırmızı Oda dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 20 Kasım 2020 Cuma
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2020 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.