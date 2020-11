Deprem testi nasıl yaptırılır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?

İzmir’de yaşanan depremin ardından vatandaşlar korkuya kapıldı. Bilindiği gibi Türkiye deprem riski en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle depreme karşı her an hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Deprem öncesi yapılması gereken en büyük hazırlık hiç şüphesiz binaların sağlamlığıdır. Son yıllarda artan depremlerin ardından binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğuna yönelik testler yapılmaya başlandı.

Depreme dayanıklı ev nasıl olmalı?

Ülkemizde 99 depremi olarak bilinen ve Marmara bölgesinde meydana gelen deprem sonrası 2007 Deprem Yönetmeliği yürürlüğü girdi. 18 Mart 2018 yılında 30364 sayılı kanunda revize edilen bu yönetmelikle birlikte evlerin yapılışına ilişkin maddelere yer verildi.

Bu maddelerle vatandaşların depreme dayanıklı evlerde oturması hedefleniyor. Proje kapsamında yapıların ana taşıyıcıların üzerinde olması ve bu yapıların kolon, perde ve kirişlerle desteklenmesi gerekmektedir.

Konutların deprem dayanıklılığı da bu şekilde hesaplanmaktadır. İl ve ilçe belediyeleri bir evin yapım aşamasında bu kriterleri yerine getiren konutlara izin veriyor.

Depreme dayanıklı ev binaların güvenli bir şekilde inşa edilmesine bağlıdır. Belediye izni alan projelerin genel olarak depreme dayanıklı olduğu söylenir. Ancak bazı imalat hataları sonucu binanın yapısında sorun olabilir. Bu gibi hataları önlemek adına yapı muayene kurumlarına yapım sürecinde denetleme yaptırılmalı ve buna göre sürecin ilerlemesi gerekmektedir.

30 yıllık bina depreme dayanır mı?

Binaların yaşlanması giderek depreme dayanıklı olma oranını düşürür. Ancak projelendirilmiş be kurallara uymuş bir binada bu sorun daha uzun bir zaman alır. Eski binaların deprem riskinin oluşması durumları şu şekillerde olabilir;

Yürürlükteki yönetmeliğe uygun taşıyıcısı ve temel sisteminden eksiklik olması,

Kalitesi standartlara ulaşmış hazır beton yok,

Nervürlü inşaat demiri yerine düz inşaat demiri kullanma riski,

Zamanla betonun deformasyonu nedeniyle taşıyıcı elemanların zayıflaması.

El yapımı beton kullanılıyorsa, yetersiz reçete veya düşük agrega nedeniyle gerekli beton kalitesine sahip değildir.

AFAD deprem riski nasıl sorgulanır?

Deprem bölgesi olan Türkiye’de önlemlerin arttırılması adına vatandaşlara riskli bölgelerin bulunduğu harita sunuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan bu haritayla vatandaşlar evlerinin altında fay hattı olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu işlem AFAD’ın resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır. Fay hattı sorgulaması yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://deprem.afad.gov.tr/

Deprem testi nasıl yaptırılır?

Depreme dayanıklılık testleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı ola özel şirketler tarafından yapılmaktadır. Bu şirketlerin yetkilileri evin yapısını ve durumu inceledikten sonra detaylı bir rapor sunmakta ve yapılması gereken düzeltmeleri de bildirmektedir.