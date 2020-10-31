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Deprem sigortası neleri kapsar? Deprem hasarlarının hepsi güvencede mi? Hangi binalar deprem sigortası güvencesinde?

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında deprem sigortası neleri kapsayacağı, deprem hasarlarının hepsi güvencede mi ve hangi binaların deprem sigortası güvencesinde olduğu araştırılmaya başlandı. İşte DASK'ın karşılayacağı hasarlar.

31 Ekim 2020 Cumartesi 17:38
Deprem sigortası neleri kapsar? Deprem hasarlarının hepsi güvencede mi? Hangi binalar deprem sigortası güvencesinde?
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İzmir’de 1 milyon 10 bin 220 olan evlerden yüzde 56’sı deprem sigortalıdır. DASK ile deprem sonucunda yaşanan yangın, infilak ve tsunami gibi nedenlerle oluşan hasarlar limitler çerçevesinde nakit olarak karşılanır.

Sigorta kapsamında temel, ana duvar, istinat duvarı, tavan ve taban, asansör, çatı ve bacalar sigorta kapsamında olmaktadır. Ev eşyalarındaki zararların karşılanabilmesi içinse Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak konut sigortası yapılması gerekmektedir. Enkaz kaldırma, kar kaybı ve kira mahrumiyetleri ise deprem sigortası kapsamında değildir.

En çok 240 bin TL tazminat ödemesi yapılıyor

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olası deprem felaketi sonrasında sigortalıların hayatlarına kaldığı yerden devam edebilmesi amaçlanmaktadır. DASK, inşaat maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami tutarda teminat sağlamaktadır. DASK’ın verdiği azami teminat tutarı 1 Ocak 2020 itibariyle bütün yapılarda 240 bin TL olarak belirlenmiştir.

Sigortaya dahil bina bölümleri nelerdir?

Sigortaya dahil bina bölümleri;

-Temeller

-Ana duvarlar

-Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

-Bahçe duvarları

-İstinat duvarları

-Tavan ve tabanlar


-Merpenler

-Asansörler

-Sahanlıklar

-Koridorlar

-Çatılar

-Bacalar

Hangi binalar kapsam dışındadır?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri de bulunmaktadır. Buna göre;

Kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar,

Köy nüfusuna kayıtlı olup köyde oturanların yerleşik alanları ve civarında yapılan binalar,

Ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar,

Projesi olmayıp mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

Taşıtıcı sistemi olumsuz yönde etkileyebilecek binalar DASK kapsamı dışındadır.



Son Güncelleme: 31.10.2020 17:38
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Anahtar Kelimeler:
DASKDeprem Sigortası
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