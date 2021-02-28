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Deprem mi oldu, nerede oldu? 28 Şubat 2021 Pazar AFAD - Kandilli son depremler güncel listesi

Türkiye deprem kuşağında bulunduğu için son zamanlarda da sıkça küçük ve büyük çaplı depremler meydana geliyor. Herhangi bir sarsıntı da vatandaş sokağa dökülüyor. Deprem mi oldu? Nerede oldu? Sıcak gelişmeler haberimizde.

28 Şubat 2021 Pazar 19:13
Deprem mi oldu, nerede oldu? 28 Şubat 2021 Pazar AFAD - Kandilli son depremler güncel listesi
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Son aylarda meydana gelen can kaybına neden olan depremler yüzünden Türkiye'nin birçok bölgesinde vatandaş olası bir sarsıntıya karşı tedbirli olmaya çalışıyor. Konumu nedeniyle aktif deprem kuşarğında yer alan Türkiye'de her an nerede ve ne zaman deprem olacağı konusunda rasathane haberleri sıkça halk tarafından kontrol ediliyor.

Deprem kelimesi bile tüyleri ürpertiyor. Herhangi bir depreme karşı insanlar daha duyarlı davranmaya çalışıyor. Can ve mal kaybı yaşanmaması için dikkatli davranıyorlar. 28 Şubat günü Türkiye konumlarında meydana gelen deprem listesi güncellenerek haberimizde bulabilirsiniz. 

Kandilli Rasathane 28 Şubat Deprem Listesi

2021.02.28 07:04:10 40.6268 29.0525 5.5 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.02.28 06:12:23 40.1222 31.6778 8.6 -.- 1.6 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.02.28 05:56:32 34.2550 25.7850 84.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.28 05:20:35 40.8405 28.6737 14.7 -.- 3.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.02.28 04:44:27 36.9463 27.6090 2.6 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.28 04:39:14 36.9005 27.9778 12.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.28 04:30:03 38.9872 27.7602 5.5 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.02.28 04:15:32 33.9192 25.7763 75.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.28 03:30:23 40.6307 29.0488 7.0 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.02.28 02:08:52 39.3370 27.9125 5.2 -.- 1.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.02.28 02:01:26 37.8563 26.9683 7.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.28 01:51:34 38.7268 26.8642 8.0 -.- 0.8 -.- KOZBEYLI-FOCA (IZMIR) İlksel
2021.02.28 01:50:02 38.5473 25.0970 11.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.28 00:50:11 38.3432 38.8132 8.5 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.02.28 00:45:23 38.3187 38.8042 7.3 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.02.28 00:13:09 45.5657 26.5662 136.0 -.- 3.5 -.- ROMANYA İlksel



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:13
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DepremAfet28Şubat
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