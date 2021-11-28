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Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021

Son olarak 28 Kasım 2021 Pazar meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar depremin şiddetinin ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladılar. 28 Kasım 2021 Pazar meydana gelen depremin şiddeti AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesinde açıklandı!

28 Kasım 2021 Pazar 02:28
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
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Ülkemizde coğrafi konumundan ötürü devamlı olarak depremler meydana gelmektedir. Türkiye’de özellikle deprem bölgesi olarak nitelendirilen birçok şehrimiz bulunmaktadır. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların özellikle alması gereken birçok deprem önlemi bulunmaktadır. Yüksek şiddette yaşanan depremler kimi zaman büyük can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir.

28 Kasım 2021 gününe ait son depremler listesi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizden son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını anında intenetten sorguluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 28 Kasım 2021 Pazar son dakika deprem haberleri.

28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu?

Gün içerisinde sürekli olarak küçük şiddette depremler meydana gelmesine rağmen bizler bu depremlerin birçoğunu hissedemiyoruz. Depremlerin insanlar tarafından hissedilebilmesi için belirli bir şiddetin üzerinde yaşanması gerekmektedir. Deprem olup olmadığı ise son depremler listesinin yer aldığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi intenet adresi üzerinden öğrenilebilmektedir.

AFAD 28.11.2021 Son depremler

Anadolu coğrafyasından birçok fay hattı geçmesine bağlı olarak ülkemizde sürekli olarak irili ufaklı depremler meydana gelmektedir. Belirli bir şiddetin altındaki depremler insanlar tarafından hissedilemezken, üstündekiler hissedilebilmekte, hatta büyük can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir.

Ülkemizde meydana gelen depremlerin takibinin gerçekleştirilebilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verileri kullanılabilmektedir. AFAD’ın intenet adresi üzerinde yaşanan son depremler listesi anlık olarak paylaşılmakta, ayrıntılar verilmektedir. Aşağıdaki kısımda 28 Kasım 2021 Pazar son depremler listesinin görüntülenebileceği AFAD intenet adresi yer almaktadır.

Kandilli 28 Kasım 2021 Pazar Son depremler

Ülkemizde meydana gelen depremleri tespit eden kurumlardan biri de Kandilli Rasathanesi’dir. Kandilli Rasathanesi Türkiye’de meydana gelen son depremleri anlık olarak listelemekte, şiddetleri ve yaşandığı derinlikler hakkında önemli ayrıntıları paylaşmaktadır. Aşağıdaki kısımda Kandilli Rasathanesi tarafından tüm deprem verileri ve son depremler listesinin yer aldığı intenet adresi yer almaktadır.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Son dönemde sık sık meydana gelen depremler ardından vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini ve yaşadıkları bölgedeki deprem riskinin ne kadar olduğunu merak etmeye başladılar. Son olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların kullanımına açılan fay hattı sorgulama ekranı ile birlikte evlerin altında fay hattı geçip geçmediği öğrenilebiliyor. Aşağıdaki kısımda vatandaşların evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini ve çok daha fazlasını görebilecekleri intenet adresi yer alıyor.

Deprem nasıl oluşur?

Depremler, yer kabuğunda yer alan faylarda meydana gelen kırıklar nedeniyle oluşmaktadır. Bu fayların kademeli olarak hareket etmesi sonrasında yer kabuğunun farklı noktalarında sarsıntılar meydana gelmektedir. Depremler de yer kabuğu üzerinde bu sarsıntılara denmektedir.

Fay hattı nedir?

Fay hatları, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürterek farklı yönlere doğru yaptığı hareket ardından ortaya çıkan kırığa denmektedir. Bu kırıklıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok olarak hareket etmektedir. Yer kabuğu üzerinde meydana gelen depremlerin nedeni, bu fay hatlarının hareket etmesi ve fayların üzerinde yer alan büyük kaya parçaların titreşmesi olarak ifade edilmektedir.


Son Güncelleme: 28.11.2021 02:28
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