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Deprem kurnazlığı...Ev sahibinin, 'Çatlaklar depremden sonra oldu deyin, devletten para alırız' dediği iddiası

İzmir Bayraklı’da bir gecekonduda kiracı olarak yaşayan Behzat Sevinç ve Altın Sevinç çifti, ev sahibinin kendilerine “Çatlaklar depremden sonra oldu deyin, devletten para alırız’ dediğini iddia ederek çatlakların deprem öncesinde de var olduğunu belirtti.

12 Kasım 2020 Perşembe 16:37
Deprem kurnazlığı...Ev sahibinin, 'Çatlaklar depremden sonra oldu deyin, devletten para alırız' dediği iddiası
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İzmir'in Bayraklı ilçesin Onur Mahallesinde bir gecekonduda yaşayan Behzat Sevinç ve Altın Sevinç çifti, yaşadıkları evlerinde çatlaklar oluştuğunu ancak ev sahibinin kendilerine çatlakların deprem sonrasında oluştuğunu söylemelerinin isteyerek devletten para almak istediğini iddia ettiler. Oluşan çatlakları ev sahibine ilettikleri halde çözüm bulamadıklarını söyleyen çift  deprem sonrasında çatlakların daha da derinleştiğini ifade ettiler.


“Ben kimseye yalan söyleyemem”

2016 yılında kiracı olarak girdikleri evin çatlakların bulunduğunu her seferinde ev sahibine iletildiği halde çözüm bulunamadığını kendi imkanları ile çatlakları kapattığını söyleyen Behzat Sevinç, ev sahibinin kendilerinden çatlakların depremden sonra oluştuğunu söylemelerinin isteyerek devletten para almak niyetinde olduğunu iddia etti. Bu yalana ortak olmayacağını belirten Sevinç evinin hasarlı olduğunu ve içeri giremediğini anlatarak kalacak yerleri olmadığını ekledi. 

“Deprem kunazlığı”

Ev sahibine defalarca evin çökeceğini söylediği halde ilgilenmediğini  deprem sonrasında ise depremden sonra çatlakların oluştuğunu söylemelerini isteyerek deprem kunazlığı yaptığını ifade etti



Son Güncelleme: 12.11.2020 16:37
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IzmirBayraklıDeprem
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