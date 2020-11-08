Deprem için hangi dualar okunur? Deprem için okunan Zilzal suresi okunuşu ve anlamı

Deprem gibi hallerde okunması gereken surelerden birisi Zilzal suresidir. Kıyamet günü yer sarsıntılarının üzerinde duran Zilzal suresi okunuşu ve faziletleri merak edilmeye başlandı.

Kıyamet günü yaşanacak büyük sarsıntıdan bahsedildiğinden adını zilzal’den almakta olan Zilzal suresi kelime olarak deprem anlamına gelmektedir. Halk arasında deprem sırasında okunsa dahi ansızın yakalayabilecek kıyamet günü anlatılmaktadır. Kuran-ı Kerim’in 99. suresinde bulunan Zilzal suresindeki tefsirde, yeryüzünde hazinenin dışarı patlayıp kabirdeki ölülerin dirilmesi, yeraltında maden, gaz ve lavların dışarı çıkması gibi felaketlerin yaşanacağı üzerinde durulmaktadır. Bu nedenle doğrudan deprem duası, depremden korunmak için değil, kıyamet günü yaşanacak depremden daha büyük felaketlerin anlayıp o güne hazırlıklı olunması gerektiğini anlamak için okunmalıdır.

Zilzal suresi nasıl okunur?

Euzü besmele çekilir.

1- İza zülziletil erdu zilzaleha

2- Ve ahracetilerdu eskaleha

3- Ve kalel insanü ma leha

4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

5- Bienne rabbeke evha leha

6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm

7- Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah

8- Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah