Deprem çantasında olması gereken malzeme ve besinler nelerdir?

Geçtiğimiz hafta İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında milyonlarca vatandaşımız doğal afetlere karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini bir kez daha anladı. Buna bağlı olarak intenet üzerinde deprem çantaları hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği araştırılmaya başlandı.

İzmir’de yaşanan deprem sonrasında enkaz altında kalan onlarca vatandaşın olması ardından deprem çantalarının ne kadar önemli olduğu görüldü. Deprem çantaları sayesinde enkaz altında kalınması durumunda günlerce hayatta kalınabilmektedir. Bu sırada arama kurtarma ekipleri çalışmaları neticesinde enkaz altında kalanları kurtarabilmektedir.

Deprem Çantasında Neler Olmalı?

Deprem çantası içerisinde öncelikle gıda ürünleri olmalıdır. Uzun süre bozulmadan durabilen gıdaların tercih edilmesi önemlidir. Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat açısından zengin olan ve su kaybını engelleyen gıdalar seçilmelidir. Bunlar konserve gıda, kuru meyve, tahin pekmez ve meyve suyu olabilmektedir. Ayrıca ailedeki insan sayısına göre su konması gerekmektedir.

Hijyen malzemeleri de çantalar içinde olması gerekenlerdendir. Sabun ve dezenfektanlar, ıslak mendil, diş fırçası, tuvalet kağıdı ve hijyenik ped olması gereklidir. Aynı zamanda yedek kıyafetlerin de bu çantalar içine konması gerekmektedir. İç çamaşırı, çorap, mevsim gerekliliklerine göre kalın ya da ince kıyafetler olmalıdır.

Çantalar içerisine önemli belgelerin de fotokopilerinin konması gerekmektedir. Bu belgeler kimlik, tapu, diploma, pasaport ve evcil hayvan kanesi gibi olabilmektedir. Aynı zamanda çantalar içine pilli radyo, pil, uyku tulumu, kağıt kalem, çakı ve düdük gibi önemli malzemeler de konmalıdır.