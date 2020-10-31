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Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulmalıdır?

Ülkemizin gerçeği olan deprem İzmir’de yüzünü gösterdi. Korkuya kapılan vatandaşlar deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantasına neler koyulmalıdır gibi soruları araştırmaya başladı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 15:53
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulmalıdır?
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İzmir’de yaşanan deprem sonrası vatandaşlar korkuya kapıldı. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve son yıllarda deprem olaylarının artması vatandaşları önlem almaya itti. Depremde hiç şüphesiz alınabilecek en ideal önlem deprem çantasıdır.

Deprem çantasında olması gerekenler neler?


Deprem sonrası enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin kişiye ulaşması açısında ilk 72 saat çok önemlidir. Deprem çantasının içerisinde bu 72 saat içerisinde hayatta kalmanızı sağlayacak acil ihtiyaçlara yönelik malzemelerin olması gerekmektedir.

Özellikle çocuk ve hastalar için deprem çantasının içerisinde kişiye özel malzemelerin olması gerekmektedir. Bunların dışında genel olarak içecek, yiyecek anlamında belirli bir stok yapılması önemlidir. Ancak çantaya koyulacak içecek ve yiyeceklerde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Deprem çantasına koyulacak gıdalar

Deprem çantasına koyulacak gıdaların uzun ömürlü olmasının yanı sıra yüksek vitamin, kalorili ve karbonhidrat içerikli gıdaların olması gerekmektedir. Bunların yanı sıra sıvı kaybını engelleyen kuru meyve, konserve ve pekmez gibi gıdaların da bulunması gerekmektedir.

Önemli belgeler

  • Sigorta, tapu, ruhsat belgeleri
  • Kimlik kartları (ehliyet, nüfus cüzdanı vb.)
  • Diplomalar
  • Zorunlu Deprem Poliçesi
  • Diğer (evcil hayvan sağlık kanesi, vb.)
  • Banka cüzdanı, Pasaport vb.

Deprem çantasında olması gereken giyecekler

  • Yağmurluk
  • İç çamaşırı
  • İklime uygun giysiler
  • Çorap
  • Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeleri

  • Diş fırçası ve macunu
  • Sabun ve Dezenfektanlar
  • Hijyenik ped
  • Tuvalet kâğıdı
  • Islak mendil

Diğer malzemeler

  • Uyku tulumu veya battaniye
  • İlk yardım çantası
  • Kalem, kâğıt,
  • Düdük, çakı, küçük makas
  • El feneri, pilli radyo ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)


Son Güncelleme: 31.10.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Depremçanta
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