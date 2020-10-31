Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulmalıdır?

İzmir’de yaşanan deprem sonrası vatandaşlar korkuya kapıldı. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve son yıllarda deprem olaylarının artması vatandaşları önlem almaya itti. Depremde hiç şüphesiz alınabilecek en ideal önlem deprem çantasıdır.

Deprem çantasında olması gerekenler neler?

Deprem sonrası enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin kişiye ulaşması açısında ilk 72 saat çok önemlidir. Deprem çantasının içerisinde bu 72 saat içerisinde hayatta kalmanızı sağlayacak acil ihtiyaçlara yönelik malzemelerin olması gerekmektedir.

Özellikle çocuk ve hastalar için deprem çantasının içerisinde kişiye özel malzemelerin olması gerekmektedir. Bunların dışında genel olarak içecek, yiyecek anlamında belirli bir stok yapılması önemlidir. Ancak çantaya koyulacak içecek ve yiyeceklerde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Deprem çantasına koyulacak gıdalar

Deprem çantasına koyulacak gıdaların uzun ömürlü olmasının yanı sıra yüksek vitamin, kalorili ve karbonhidrat içerikli gıdaların olması gerekmektedir. Bunların yanı sıra sıvı kaybını engelleyen kuru meyve, konserve ve pekmez gibi gıdaların da bulunması gerekmektedir.

Önemli belgeler

Sigorta, tapu, ruhsat belgeleri

Kimlik kartları (ehliyet, nüfus cüzdanı vb.)

Diplomalar

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diğer (evcil hayvan sağlık kanesi, vb.)

Banka cüzdanı, Pasaport vb.

Deprem çantasında olması gereken giyecekler

Yağmurluk

İç çamaşırı

İklime uygun giysiler

Çorap

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeleri

Diş fırçası ve macunu

Sabun ve Dezenfektanlar

Hijyenik ped

Tuvalet kâğıdı

Islak mendil

Diğer malzemeler