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Denizli'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçak ve silahlar çekilirken yaşanan arbedede sonucunda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

07 Mayıs 2021 Cuma 23:54
Denizli'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı
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Denizli’de meydana gelen kavgada edinilen bilgilere göre Çıtak Mahallesi'nde yaşayan İsmail Y ile husumetlisi Zeynel K. ve kardeşi İbrahim K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle İsmail Y, Zeynel K'yi kanından, İbrahim K'yi de kolundan bıçaklayarak yaraladı. Husumetlilerden İsmail Y, koşarak kaçmaya çalışırken Zeynel K. arkasından elinde bulunan tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği İsmail Y aldığı kurşun ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan kanlı kavgaya başka kişilerde karıştı. Büyüyen kavgada İsmail Y'nin ağabeyi Mehmet Y, Zeynel K'nin yakını Sezai K'yi bıçakladı. Husumetliler kanlar içerisinde kalırken çevre vatandaşlar olayı ihbar ettiler. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.  Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Y, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan kavgada tek yara almayan kişi olan Mehmet Y. İse jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.




Son Güncelleme: 07.05.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
DenizliKavga
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