Denizli'de tekstil fabrikasında feci ölüm

Feci kaza bugün Denizli Pamukkale'de bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

İlçede yaşayan 50 yaşındaki Nevzat Uçar isimli işçi çalıştığı fabrikada, yük taşımak amacıyla sürdüğü forklift bir anda yoldaki eğim sebebiyle devrildi. Devrilen forklift altında kalan talihsiz adamın sesini duyan çalışma arkadaşları işçinin yardımına koştu ve olayı 112 sağlık ekiplerine ihbar etti.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olayın ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi: Fabrikaya gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede devrilen forkliftin altında kalan talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Feci kazada hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, Uçar'ın evli ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Jandarma iş kazasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.