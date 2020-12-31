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Denizli'de tekstil fabrikasında feci ölüm

Denizli Pamukkale ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 50 yaşındaki Nevzat Uçar çalıştığı esnada yük taşımak için kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altına kalarak can verdi

31 Aralık 2020 Perşembe 18:47
Denizli'de tekstil fabrikasında feci ölüm
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Feci kaza bugün Denizli Pamukkale'de bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

İlçede yaşayan 50 yaşındaki  Nevzat Uçar isimli işçi çalıştığı fabrikada, yük taşımak amacıyla sürdüğü forklift bir anda yoldaki eğim sebebiyle devrildi. Devrilen forklift altında kalan talihsiz adamın sesini duyan çalışma arkadaşları işçinin yardımına koştu ve olayı 112 sağlık ekiplerine ihbar etti.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olayın ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi: Fabrikaya gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede devrilen forkliftin altında kalan talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Feci kazada hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, Uçar'ın evli ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Jandarma iş kazasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:47
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Anahtar Kelimeler:
Nevzat UçarDenizliPamukkaleKaza
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