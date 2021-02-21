Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri eve baskın düzenledi. Baskında evde bulunan 22 kişiye tam tamına 99 bin TL para cezası kesildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayarak bir ikametgahta kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye, toplam 99 bin lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pelitlibağ Mahallesi 1831. Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynandığı bilgisi alarak operasyon düzenleme kararı aldı.

Akşam saatleri sırasında ihbar edilen eve baskın düzenleyen ekipler, evde kumar oynarken yakaladıkları 22 kişiye para cezası kesti. Evde yapılan aramalar sonucunda evin odalarında kumar masları, çok sayıda iskambil kağıdı, 1830 Tl para ve hesapların kayıt altına alındığı kağıtlar yakalandı. Evdeki 22 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için 99 bin TL para cezası kesildi. Kumar oynanan eve gelen zabıta ekipleri tarafından eve mühür vurulurken evde kumar oynarken yakalanan 22 kişi gerekli işlemleri yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü.