Denizli'de korkunç olay! Bıçakla boğazını kestikten sonra pencereden atladı..

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ali İ. isimli bir genç ekmek bıçağıyla boğazını keserek intihara kalkıştır. Saat 14.00 sularında ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen olayda, boğazından kanlar akan gencin ikinci katta bulunan evlerinin penceresinden aşağı atladığı görüldü.
Burada tedavi altına alınan Ali İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken gencin yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.
Son Güncelleme: 23.07.2021 18:14