Denizli'de korkunç olay! Bıçakla boğazını kestikten sonra pencereden atladı..

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ali İ. isimli bir genç ekmek bıçağıyla boğazını keserek intihara kalkıştır. Saat 14.00 sularında ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen olayda, boğazından kanlar akan gencin ikinci katta bulunan evlerinin penceresinden aşağı atladığı görüldü.

Çevrede bulunanlar kanlar içinde yerde yatan genç için hemen sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci ambulansa alarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Ali İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken gencin yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.