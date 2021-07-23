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Denizli'de korkunç olay! Bıçakla boğazını kestikten sonra pencereden atladı..

Denizli'de psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen bir genç bıçakla boğazını kestikten sonra ikin kat penceresinden aşağı atladı. Ağır yaralanan genç tedavi altına alındı.

23 Temmuz 2021 Cuma 18:14
Denizli'de korkunç olay! Bıçakla boğazını kestikten sonra pencereden atladı..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ali İ. isimli bir genç ekmek bıçağıyla boğazını keserek intihara kalkıştır. Saat 14.00 sularında ilçeye bağlı  Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen olayda, boğazından kanlar akan gencin ikinci katta bulunan evlerinin penceresinden aşağı atladığı görüldü.

Çevrede bulunanlar kanlar içinde yerde yatan genç için hemen sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci ambulansa alarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan  Ali İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken gencin yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.


Son Güncelleme: 23.07.2021 18:14
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Anahtar Kelimeler:
IntiharBıçaklamaDenizli
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