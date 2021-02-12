Denizli’de Kendisini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı!

Denizli ilinde telefonda kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir kişi, telefonla arayan şüphelinin kendisini polis olarak tanıttığını, daha sonra da "oğlu ve kızının terör örgütü ile ilgili bir suça karıştığı ve ellerinde olduğu, parmak izleri ile ifadelerinin alındığı, FETÖ'ye para aktardıkları ve savcılıkta olduklarını" söyleyerek para istediğini belirtti.

Polise başvuran vatandaş korktuğu için 10 yarım altın, 3 bilezik, 27 çeyrek altın, 1 Cumhuriyet altını ve 6 bin 780 lirayı şüpheliye teslim ettiğini anlatan kişi şikayetçi oldu.

Dolandırıcıyla buluşma yerinde güvenlik kameralarında inceleme yapan polis ekipleri, maskesi ve şapkası olan zanlının S.B. adında birisi olduğunu belirledi.

İkamet ettiği evde polis tarafından göz altına alınan S.B. emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklu yargılandı.