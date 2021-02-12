İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı!

Denizli ilinde kendisini telefonda polis olarak tanıtan şahıs polis ekiplerine şikayette bulunan bir vatandaşın verdiği ifadenin ardından dolandırıcıyla buluşulan noktadaki güvenlik kameralarını inceleyerek dolandırıcıyı kendi evinde yakaladı. Çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklu yargılanan şahıs cezaevine gönderildi.

12 Şubat 2021 Cuma 18:58
Denizli'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı!
Takip Et:

Denizli’de Kendisini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı!

Denizli ilinde telefonda kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir kişi, telefonla arayan şüphelinin kendisini polis olarak tanıttığını, daha sonra da "oğlu ve kızının terör örgütü ile ilgili bir suça karıştığı ve ellerinde olduğu, parmak izleri ile ifadelerinin alındığı, FETÖ'ye para aktardıkları ve savcılıkta olduklarını" söyleyerek para istediğini belirtti.

Polise başvuran vatandaş korktuğu için 10 yarım altın, 3 bilezik, 27 çeyrek altın, 1 Cumhuriyet altını ve 6 bin 780 lirayı şüpheliye teslim ettiğini anlatan kişi şikayetçi oldu.

Dolandırıcıyla buluşma yerinde güvenlik kameralarında inceleme yapan polis ekipleri, maskesi ve şapkası olan zanlının S.B. adında birisi olduğunu belirledi.

İkamet ettiği evde polis tarafından göz altına alınan S.B. emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklu yargılandı.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 18:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Denizli DolandırıcılıkDenizliDolandırıcılık Haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı
Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
n11.com dev kampanyası! 11.11 İndirimi başlıyor! N11 11.11 alışveriş festivali kampanyası
Günlük burç yorumları 5 Ağustos 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumunuza göre hayatınızda neler olacak?
İrfan Can Kahveci Hatayspor maçında oynanacak mı?
Süper Loto sonuçları 15 Aralık 2020 Salı
BİLSEM 2. aşama nedir? BİLSEM 2. aşama sınavlarına nasıl hazırlanılır?
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.