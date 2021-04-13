İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Denizli'de feci kaza! Takla atan araç içindeki 1 kişi can verdi, 1 kişi yaralandı

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Denizli'de yolda seyir halinde olan 25 yaşındaki Özay Ertekin'in idaresindeki araç kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve takla atarak duvarda asılı kaldı. Feci kazada sürücü Ertekin can verirken, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

13 Nisan 2021 Salı 00:04
Denizli'de feci kaza! Takla atan araç içindeki 1 kişi can verdi, 1 kişi yaralandı
Takip Et:

Bir kişinin can verdiği, bir kişinin yaralandığı feci trafik kazası kısıtlamanın başlamasına dakikar kala Denizli'de meydana geldi.

TAKLA ATARAK DUVARDA ASILI KALDI

25 yaşındaki Özay Ertekin'in idaresinde ki hafif ticari araç yolda seyir halindeyken,sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. İçinde 2 kişinin bulunduğu araç karayolunda bir süre savrulduktan sonra refüje çarptı ve takla atarak arşı şeritteki istinat duvarında asılı kaldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza mahaline 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede genç sürücünün olay yerinde can verdiğini, yanında yolcu olarak bulunan Rabia Sena Aksoy'un araç içinde sıkışarak ağır yaralandığını tespit etti. Yaralanan genç kadın ekipleri kısa süren çalışması sonucu araç içinden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayı haber alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazada can veren sürücü Özay Ertekin'in cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DenizliTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan hilali önce nerede görülecek? Hicri 1442 Ramazan hilali göründü mü?
Ramazan hilali önce nerede görülecek? Hicri 1442 Ramazan hilali göründü mü?
Ramazanda yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler
Ramazanda yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler
Ramazan bayramı yardımları ve başvuru şartları
Ramazan bayramı yardımları ve başvuru şartları
Emzirmek orucu bozar mı?
Emzirmek orucu bozar mı?
2021 Kanalların Ramazan programlarında hangi hocalar var? Kanalların mukabele saatleri
2021 Kanalların Ramazan programlarında hangi hocalar var? Kanalların mukabele saatleri
Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?
Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?

Popüler Haberler

Ramazan hilali önce nerede görülecek? Hicri 1442 Ramazan hilali göründü mü?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 13 Nisan 2021 Salı
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Alya dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Kanser hastaları nasıl emekli olurlar, malulen emekli olabilir mi?
Selena dizisinin Zülfikar'ı Ümit Erdim'in hayat hikayesi!
Bordo bereliler hangi eğitimlerden geçer? 2021 TSK bordo bereli eğitimleri ve şartları
Kanal D canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ütü nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları
13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bim indirimli ürünler kataloğu 13 Nisan 2021 Salı indirim fırsatları
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Ramazan bayramı yardımları ve başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.