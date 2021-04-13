Denizli'de feci kaza! Takla atan araç içindeki 1 kişi can verdi, 1 kişi yaralandı

Bir kişinin can verdiği, bir kişinin yaralandığı feci trafik kazası kısıtlamanın başlamasına dakikar kala Denizli'de meydana geldi.

TAKLA ATARAK DUVARDA ASILI KALDI

25 yaşındaki Özay Ertekin'in idaresinde ki hafif ticari araç yolda seyir halindeyken,sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. İçinde 2 kişinin bulunduğu araç karayolunda bir süre savrulduktan sonra refüje çarptı ve takla atarak arşı şeritteki istinat duvarında asılı kaldı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza mahaline 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede genç sürücünün olay yerinde can verdiğini, yanında yolcu olarak bulunan Rabia Sena Aksoy'un araç içinde sıkışarak ağır yaralandığını tespit etti. Yaralanan genç kadın ekipleri kısa süren çalışması sonucu araç içinden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayı haber alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazada can veren sürücü Özay Ertekin'in cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.