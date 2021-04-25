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Denizli'de dolu yağışı! Tarım arazileri zarar gördü

Denizli'de gerçekleşen dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu

25 Nisan 2021 Pazar 23:59
Denizli'de dolu yağışı! Tarım arazileri zarar gördü
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Denizli’nin Honaz ve Çal ilçelerinde başlayan sağanak yağışı ile birlikte etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarının beyaza bürünmesine neden oldu.

Gerçekleşen yağış nedeniyle, Kaklık, Kızılyer, Aşağıdağdere, Menteşe ve Yokuşbaşı mahallelerinde bulunan üzüm bağlarında ve sebze bahçelerinde büyük hasarlar oluştu.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek tarafından yapılan açıklamalarda dolu yağışından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yelek çiftçilerin bahçelerinde gerçekleşen hasar için gerekli tespitlerin yapılacağı bilgisini verdi.

Öte yandan Şahin Tin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerçekleşen dolu yağısında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletirken tüm kurumları ile bölgede ziyan tespitlerinin yapıldığını ve ihtiyaç duyulan adımların atılacağını söyledi. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtirken milletimizin afetlerden korunmasını diledi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:59
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Anahtar Kelimeler:
DenizliDolu Yağışı
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