Denizli'de direğe çarpan araç ikiye bölündü! 2 kişi can verdi

2 kişinin can verdiği feci trafik kazası Denizli Sarayköy'de saat:16.00 sularında yaşandı.

31 yaşındaki Ozan Yeşil'in sürücüsü olduğu otomobil, Denizli Sarayköy karayolunda seyir halindeyken, aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç kenarda bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İkiye bölünen araç içindeki 2 kişi can verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede ikiye bölünen araç içinde bulunan sürücü ve 40 yaşındaki Erkan Batum'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.