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Denizli'de direğe çarpan araç ikiye bölündü! 2 kişi can verdi

Denizli Sarayköy'de yaşanan feci trafik kazasında kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton direğe çarparak ikiye bölündü. Araç içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:20
Denizli'de direğe çarpan araç ikiye bölündü! 2 kişi can verdi
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2 kişinin can verdiği feci trafik kazaDenizli Sarayköy'de saat:16.00 sularında yaşandı.

31 yaşındaki Ozan Yeşil'in sürücüsü olduğu otomobil, Denizli Sarayköy karayolunda seyir halindeyken, aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç kenarda bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İkiye bölünen araç içindeki 2 kişi can verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede ikiye bölünen araç içinde bulunan sürücü ve 40 yaşındaki Erkan Batum'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:20
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Anahtar Kelimeler:
DenizliKaza
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