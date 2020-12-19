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Denizli'de depremin sonuçları ne oldu

Denizli'de sarsıntı yaşandı mı? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? Sonuçları ne oldu detaylar haberimizde...

19 Aralık 2020 Cumartesi 23:00
Denizli'de depremin sonuçları ne oldu
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Denizli'de sarsıntı yaşandı mı? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Denizli Çeltikçi İlçesinde 3.0 sidddetinde sarsıntı oluştu. Deprem anı saat 23.19'da yaşandı. Depremin derinliği ise yerin 5 km altında meydana geldi.

Deprem'in şiddeti merak edilen konulardan birisi oldu. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Denizli Merkezefendi ilçesine bağlı Çeltikçi mahallesinde bir sarsıntı yaşandı. Toprağın 5 km altından gelen 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı arazide şok etkisiyle telaşlı bir hava oluşturdu. 3.0 şiddetini hisseden kişiler ardından  bu kadar büyüklükteki depremin evlerinin altından geçen fay hattından dolayı mı olduğu düşüncesiyle sorular sormaya başladılar. İşte Kandilli Rasathanesi deprem verileri...



Son Güncelleme: 19.12.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
DenizliDepremKandilli
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