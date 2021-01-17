Denizli'de boşanma aşamasındaki kadının acı feryadı: 'Öldürülmekten korkuyorum!'

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 32 yıllık evliliğini şiddet gördüğü için bitirme kararı alan Şerife B. eşinin ödemek zorunda olduğu nafaka miktarını ödememesi nedeniyle Süleyman B.'yi (51) icraya verdi. İcra işlemleri başlatılınca eşinden tehdit mesajları alan Şerife B., 4 kez koruma kararı aldırmasına rağmen eşi tarafından öldürülmekten korktuğunu söyledi. 3 çocuk annesi Şerife B., eşi Süleyman B.'nin 2 yıl önce kendisini demir çubukla dövdüğünü öne sürerek sonunun diğer katledilen kadınlar gibi olmasını istemediğini belirterek yardım istedi.

Şerife B. yaşadıklarını anlatırken bundan 7 yıl önce eşinin sevgilisi ile çekilmiş olan fotoğrafların bir zarfla kendisine gönderildiğini ve sürekli şiddette görmesinden dolayı eşi Süleyman B.'ye boşanma davası açtığını söyledi. Daha sonra davadan vazgeçen fakat eşinden ayrı yaşamaya başlayan Şerife B., eşinin inşaat şirketinin piyasaya olan 2 milyon liralık borcundan dolayı icralar gelmeye başladı. O sırada Süleyman B. mahkemeye başvurdu ve eşi Şerife B.'ye 200 bin liralık tazminat istemi ile boşanma işlemlerini başlattı. Şerife B. de bu davaya karşılık 1.5 milyon lira tazminat davası açarak nafaka talebinde bulundu.

Hiçbir gelirinin olmadığını ve çocuklarına kendisinin baktığını söyleyen Şerife B., kendisine ödemediği nafakalarla ilgili icra işlemi başlattığını fakat bu yüzden eşi Süleyman B.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini öne sürerek eşi tarafından öldürülmekten korktuğunu söyledi. Ölüm tehditleri de aldığını belirten Şerife B., koruma kararı aldırmasına rağmen eşinin tekrar geldiğini belirterek can güvenliğim tehlikede olduğunu söyledi.

EŞİMİN HAKKIMDA Kİ İDDİALARI YALAN!

Süleyman B. ise eşi Şerife B.'nin hakkında öne sürdüğü iddiaların tamamen asılsız olduğunu öne sürerek kendisini hiç darp etmediğini hatta eşinin adam tutarak kendisini dövdürttüğünü belirterek yasaları kullanıp sürekli sataşanın eşi olduğunu söyledi. Eşi Şerife B.'nin öne sürdüğü tüm iddiaların asılsız ve yalan olduğunu da sözlerine ekledi.