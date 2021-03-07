Denizli'de bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü

Denizli Çat ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde 25 yaşındaki Fatma Kovan adlı genç kadın eski eşi 27 yaşındaki O.A.’nın evinin önüne geldi. İkili arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle O.A adlı kişi eski eşine tüfeğini doğrultarak rast gele sıkmaya başladı. Genç kadın aldığı kurşun darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken katıl zanlısı eski eş olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlım ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırılan genç kadın hastanede tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yaşanan korkunç olay sonrasında kaçan zatil zanlısı Jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

