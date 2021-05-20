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Denizli'de bir fabrika yangın! 4 işçi yangında çıkan dumandan etkilendi

Denizli'de bulunan bir iplik fabrikası deposunda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:50
Denizli'de bir fabrika yangın! 4 işçi yangında çıkan dumandan etkilendi
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasının depo bölümünde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çıkan yangından dolayı etrafı saran dumanı gören fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine bir çok itfaiye ekibi sevk edildi.

FABRİKADAKİ YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına, olay yerine gelen 6 itfaiye aracı ve 18 personelle hemen yangına müdahale edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınabildi.

YANGIN İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fabrika yangınında çıkan dumandan etkilenen 4 işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından fabrika yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:50
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DenizliYangın
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