Denizli'de arazi anlaşmazlığı sonucu bir kişi vurularak öldürüldü

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı olayı Denizli Babadağ'da yaşandı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir mahallede hayatını sürdüren 37 yaşındaki Mehmet K. ile 79 yaşındaki Sait Tülüoğlu arasında sabah saatlerinde arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında sinirlenen 37 yaşındaki Mehmet K. yanında taşıdığı tabancasını çıkardı ve Tülüoğlu'na ateş etti. Kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. Kısa süre içinde kavga yerine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede vurulan 79 yaşındaki yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Tülüoğlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken zanlı jandarma tarafından yakalandı ve karakola götürüldü.

Olayla ilgil olarak soruşturma sürüyor.