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Denizli’de 30 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşleri gerçekleştirilemeyecek

Denizli’de de görülen yeni tip koronavirüsün daha da yayılmasını engellemek adına 30 gün boyunca toplantılar ve yürüyüşlerin gerçekleştirilmesi yasak olacak.

09 Şubat 2021 Salı 18:00
Denizli’de 30 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşleri gerçekleştirilemeyecek
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Alınan tüm sağlık önemlerine rağmen hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden koronavirüsün önüne geçilebilmesi için Denizli’de 30 gün boyunca toplantılar ve yürüyüşler gerçekleştirilemeyecek. Virüsün kalabalık alanlarda daha kolay yayıldığı kanıtlandığı için birçok insanın aynı anda bir arada bulunduğu etkinlikler yasaklanacak. Devletimiz koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak adına alınabilecek tüm önlemleri almaya devam etmekte. Bizim ise sağlığımızı korumak için bu kurallara uymamız gerekmekte. Alınan kuralların dışına çıkan kişiler ise idari para cezasına çarptırılacak.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
DenizliKoronavirüsYeni Tip Koronavirüs
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