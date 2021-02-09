Denizli’de 30 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşleri gerçekleştirilemeyecek

Alınan tüm sağlık önemlerine rağmen hızlı bir şekilde yayılmaya devam edenün önüne geçilebilmesi için’de 30 gün boyunca toplantılar ve yürüyüşler gerçekleştirilemeyecek. Virüsün kalabalık alanlarda daha kolay yayıldığı kanıtlandığı için birçok insanın aynı anda bir arada bulunduğu etkinlikler yasaklanacak. Devletimiz koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak adına alınabilecek tüm önlemleri almaya devam etmekte. Bizim ise sağlığımızı korumak için bu kurallara uymamız gerekmekte. Alınan kuralların dışına çıkan kişiler ise idari para cezasına çarptırılacak.