Denizli’de 2 katlı evde yangın çıktı

’ye bağlı Karaman Mahallesi’nde Resul Özer’e ait olduğu öğrenilen iki katlı evdeçıktı. Kısa süre içerisinde etkisini arttıran yangın tüm evi sararken, evden yükselen dumanlar tüm sokağı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramasını önlemek için özel tedbirler aldı. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.