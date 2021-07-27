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Denizli’de 2 katlı evde yangın çıktı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki 2 katlı evde yangın çıktı. Alevlerin tüm evi sardığı yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangının ardından evde büyük hasar olduğu görüldü.

27 Temmuz 2021 Salı 16:27
Denizli’de 2 katlı evde yangın çıktı
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Denizli Merkezefendi’ye bağlı Karaman Mahallesi’nde Resul Özer’e ait olduğu öğrenilen iki katlı evde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde etkisini arttıran yangın tüm evi sararken, evden yükselen dumanlar tüm sokağı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramasını önlemek için özel tedbirler aldı. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.


Son Güncelleme: 27.07.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
MerkezefendiYangınDenizli
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