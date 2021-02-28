Denizli sokaklarında motokuryenin esrarengiz ölümü!

Denizli merkezde bulunan İzmir, Antalya ve Ankara karayollarının kesişme noktası olan Üçgen kavşağında kaza yapan bir motosiklet bulundu. Gece saat 00.15 sularında yolun ortasında pizza şirketine ait motosikleti gören diğer sürücüler ise durumu hemen polise bildirerek ihbarda bulundular.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Ankara yolu istikametine doğru hasar görmüş motosikletin çevresinde yaptıkları incelemede bir cep telefonu ve bir araca ait plaka buldu. Plakanın sahibi aracın motorsiklete çarptığı tahmin edildi. Daha sonra plaka ile incelemelerde bulunan ekipler, buldukları cep telefonunu arayarak kazazedenin yakınlarına ulaştılar. Cep telefonu sahibi kazazedenin motosikleti kullanan ve pizza şirketinde çalışan Enes Dailli olduğu tespit edilirken çevre hastanelerde olup olmadığı araştırıldı.

Hastanelerden gelen olumsuz yanıtlar üzerine çevrede arama yapan polis ekipleri olay yerine 800 metre uzaklıkta bulunan bir sokakta yerde hareketsiz yatan bir kişiye ulaştılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kişinin hayatını kaybettiklerini belirlerken yapılan kimlik kontrolünde ise ölen kişinin Enes Dailli olduğu belirlendi.

Dailli'nin cansız bedeni cesedi otopsi yapılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Dailli'nin kaza yerine gelen ailesi gözyaşı dökerek sinir krizleri geçirdi.

Alkollü olduğu öne sürülen Enes Dailli'ye bir aracın çarptığı ve Dailli'nin cesedinin kendisine çarpan sürücü tarafından sokak arasına götürülerek terk edildiği tahmin ediliyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili bir soruşturma başlatarak kaza yapan aracın sürücüsünü arıyor.