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Denizli hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Denizli’de sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Denizli ilinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu sorusu Denizli ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Kısıtlamalar Denizli ilinde kalktı mı? Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı haritada Denizli hangi risk grubunda yer alıyor?

03 Mart 2021 Çarşamba 14:11
Denizli hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Denizli’de sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?
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Cumhurbaşkanının kısa zaman öncesinde Kabine Toplantısında Türkiye’nin yeni normalleşme dönemine girdiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye haritasında 81 il risk gruplarına göre renklere ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak dört grupta ayrıldı.

Denizli ilinde yaşayan vatandaşlar ilin hangi renk grubunda yer aldığını merak ediyor. Denizli’de kısıtlamalar kalktı mı?

Denizli orta riskli iller grubunda yer alıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlenirken bu renklere göre iller yeni normalleşme dönemine gireceği açıklandı. Bu haritaya göre normalleşme adımları kademeli şekilde kalkacağını duyuran Bakan Koca’nın paylaştığı haritaya bakılarak Denizli ili Orta Riskli grupta yer aldı. Sarı renkte yer alan ilde hafta sonu yasakları kalktı. Kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteli ile açıldı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci hakkında vatandaşların rehavete kapılmamaları ve tedbirlere uyulması gerektiğini vurguluyor. Kademeli kontrol sürecinde açılan şehirler 15 günlük sıkı takibe alınacak.  Her hafta risk durumuna göre illere yeniden renk testi yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme uygulamasının güncelleneceğini duyurdu.

Karadeniz bölgesi zirvede!

Karadeniz bölgesinde yer alan illerin çok yüksek riskli grupta olması vatandaşları telaşlandırdı. Çok yüksek risk grubunda yer alan Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Samsun illeri kırmızı alarm verdi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:11
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DenizliRiskRenkGrup
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