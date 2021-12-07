Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye genelinde tüm illerde vatandaşların daha refah içinde yaşamaları için belediyeler, valilikler, sosyal yardım kuruluşları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaşılmaya devam ediliyor. Sosyal yardımlarda bulunan iller arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor.

Özellikle de Covid-19 nedeni ile ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar için avantajlı olan bu yardımlar Denizli Belediyesi tarafından yapılıyor. Vatandaşların başvuru yaptığı sosyal yardımlar için belediye bizzat incelemeler yaparak başvurulara olumlu ya da olumsuz geri dönüşte bulunuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılıyor?

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşları için başlattığı sosyal yardım başvuruları için muhtarlık üzerinden veya e-devlet üzerinden ikamet belgeleri almaları gerekiyor. Bunun yanı sıra istenen belgeler yardım taleplerine göre değişiklik gösteriyor.

Başvuran vatandaşların durumlarına ve statülerine göre öğrencilik belgesi, sağlık raporları, şehitlik belgesi ya da muhtarlık onaylı yoksulluk belgesi gibi farklı belgelerin hazırlanması gerekiyor.

yardım başvurusu

Vatandaşlar başvurularını belediyenin hizmet binası içinde yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ya da intenet üzerinden bunun yanı sıra bir de + 90 (258) 280 20 20 numaralı hat üzerinden yapabiliyorlar. İntenet aracılığıylayapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet Kapısından ve Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinden form doldurmak suretiyle başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bunların yanı sıra belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçtikleri takdirde görevliler yetkililere yönlendireceklerdir. Bu olanaklardan yararlanamayanlar için yukarıda belirtilen çağrı numarası aranarak iletişime geçilebilir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım çeşitleri

Öğrenci yardımı;

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlardan biri de öğrenci yardımıdır. 2021-22 yılı eğitim-öğretim dönemi kapsamında lise ve dengi okullarda eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık, dönemlik ya da yıllık yardım yapılmaktadır.

Bu yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruları il belediye binasına yapabilmektedir. Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı’nın belediyeler ile ortak olarak ilerlettiği sosyal yardım hizmeti sayesinde başvurular yapılabilir.

Esnaf nakdi yardımı;

Belediye yaptığı duyuruda nakdi yardımın dışında ilk-orta-lise öğrencileri için “telafi eğitimi” adını verdikleri bir sosyal yardım programı hazırladığını belirtti.

Belediyenin yardımlarından biri de covid-19 salgını nedeni ile iş yerleri sekteye uğrayan ve ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnaf vatandaşlar için veriliyor. Bu yardım kapsamında toplamda 15 milyon TL yardım yapılacak. Bunun yanı sıra Belediye Başkanı Osman Zolan, esnaf vatandaşların su faturalarına %90 indirim yapılacağını da duyurdu.

Bu yardım için yapılacak olan başvurular https://apps.denizli.bel.tr/esnafdestek/ adresi üzerinden başlatıldı. Tercihler kapsamında istenilen evraklar dilerseniz sanal ortamdan dilerseniz elden teslim edilebilecek. Ön başvuru formu olarak tanımlayabileceğimiz formda, kişisel bilgilerinizi belediye ilgili personelleri ile paylaşmanız isteniyor.

Şehit yakını, gazi yakını, engelli bireyler ve afetzedeler için yardım

Denizli Büyükşehir Belediyesi, AFAD ile işbirliği içerisinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sosyal yardımda bulunuyor. Başvurular incelenerek sonuçlar kapsamında vatandaşlara gıda, erzak, giysi ve barınma gibi farklı yardımlar yapılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvuru şartları

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlarından yararlanmak isteyenlerin taşıması gereken birkaç şart bulunuyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar yardımlardan faydalanabiliyor.

Vatandaşların belirlenen şartları yerine getirip getirmedikleri belediyenin yetkili çalışanları tarafından inceleniyor. İncelemeler belediye sosyal yardım uzmanları, zabıta kurumu ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapılmaktadır. Başvurularda ilk önce bakılan konu ise başvuru yapan bireyin hanesine giren asgari ücretin üçte birinden az olup olmadığı oluyor.

Sosyal yardımlardan herhangi birine başvuran kişinin iş görebilirlik durumu da inceleniyor. Hastalık veya doğal afet gibi sorunlar ile karşılaşılıp karşılaşılmadığı saha personeli tarafından titizlikle denetleniyor.

Belediyenin ilgili kurumu ve personeli tarafından yapılan tüm incelemeler sonucunda yardıma başvuran vatandaşın bu yardımdan yararlanıp yararlanamayacağı belirleniyor ve olumlu sonuç alındığı takdirde vatandaşa gerekli bilgiler verilmek üzere ulaşılıyor.

Yardım başvuru sonucu olumlu olan kişiler hangi sosyal yardıma başvurduysa o yardım kapsamında verilen ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.