Denizli askere kaç gönderiyor? 2021 Denizli merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Denizli şehrinde askerlik görevlerini yapacak olan vatandaşlar, askere hangi celp döneminde gideceklerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, askere alınacak kişilerin hangi tarihlerde alınacağını açıkladı. Aynı zamanda kaç tertip ile alınacağı da, Bakanlık tarafından açıklandı. Peki, Denizli’de askerlik yapacak olan vatandaşlar hangi tarihte askere alınacak? Kaç tertip şeklinde alınacak?
Denizli şehrinde toplam 19 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin bazıları Şubat ayında, bazıları Mayısıs ayında, bazıları Ağustos ayında, bazıları ise Kasım ayında asker alımı gerçekleştirecek. İşte Denizli’de bulunan ilçelerin celp tarihleri ve kaç tertip ile alacakları...
Baklan – Şubat celp döneminde, tek tertip
Bekilli – Şubat celp döneminde, tek tertip
Bozkurt – Şubat celp döneminde, tek tertip
Çal – Şubat celp döneminde, tek tertip
Çardak – Şubat celp döneminde, tek tertip
Çivril – Şubat celp döneminde, tek tertip
Honaz – Şubat celp döneminde, tek tertip
Serinhisar – Şubat celp döneminde, tek tertip
Tavas – Şubat celp döneminde, tek tertip
Acıpayam – Mayısıs celp döneminde, 2 tertip
Çameli – Mayısıs celp döneminde, 2 tertip
Babadağ – Ağustos celp döneminde, 3 tertip
Beyağaç – Ağustos celp döneminde, 3 tertip
Buldan – Ağustos celp döneminde, 3 tertip
Güney – Ağustos celp döneminde, 3 tertip
Sarayköy – Ağustos celp döneminde, 3 tertip
Merkezefendi – Kasım celp döneminde, 4 tertip
Pamukkale – Kasım celp döneminde, 4 tertip