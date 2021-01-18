Denizli askere kaç gönderiyor? 2021 Denizli merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Denizli şehrinde askerlik görevlerini yapacak olan vatandaşlar, askere hangi celp döneminde gideceklerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, askere alınacak kişilerin hangi tarihlerde alınacağını açıkladı. Aynı zamanda kaç tertip ile alınacağı da, Bakanlık tarafından açıklandı. Peki, Denizli’de askerlik yapacak olan vatandaşlar hangi tarihte askere alınacak? Kaç tertip şeklinde alınacak?

Denizli şehrinde toplam 19 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin bazıları Şubat ayında, bazıları Mayısıs ayında, bazıları Ağustos ayında, bazıları ise Kasım ayında asker alımı gerçekleştirecek. İşte Denizli’de bulunan ilçelerin celp tarihleri ve kaç tertip ile alacakları...

Baklan – Şubat celp döneminde, tek tertip

Bekilli – Şubat celp döneminde, tek tertip

Bozkurt – Şubat celp döneminde, tek tertip

Çal – Şubat celp döneminde, tek tertip

Çardak – Şubat celp döneminde, tek tertip

Çivril – Şubat celp döneminde, tek tertip

Honaz – Şubat celp döneminde, tek tertip

Kale – Şubat celp döneminde, tek tertip

Serinhisar – Şubat celp döneminde, tek tertip

Tavas – Şubat celp döneminde, tek tertip

Acıpayam – Mayısıs celp döneminde, 2 tertip

Çameli – Mayısıs celp döneminde, 2 tertip

Babadağ – Ağustos celp döneminde, 3 tertip

Beyağaç – Ağustos celp döneminde, 3 tertip

Buldan – Ağustos celp döneminde, 3 tertip

Güney – Ağustos celp döneminde, 3 tertip

Sarayköy – Ağustos celp döneminde, 3 tertip

Merkezefendi – Kasım celp döneminde, 4 tertip

Pamukkale – Kasım celp döneminde, 4 tertip