DenizBank müşteri hizmetlerine direk nasıl bağlanılır?

DenizBank Müşteri Hizmetlerine Direk Baglanma 2021: Dijital çağa ayak uydurmaya çalışan dünyamızda artık bankalarla ilgili olan bir çok işlemlerimizi intenet üzerinden gerçekleştirme imkanına sahip olsak da kimi zaman da müşteri temsilcine ulaşarak kafamıza takılan konuları müşteri temsilcisinden yardım alıyoruz. Kredi kartlarınıza ve banka kartlarınıza, vadeli veya vadesiz hesaplarınıza ilişkin her türlü konuda müşteri temsilcisine bağlanarak sorunlarınıza cevap bulabiliyorsunuz. Bu şekilde zamandan çok büyük bir tasarruf sağlayarak, banka kuyruklarında beklemek yerine tüm işlemlerimizi bir telefon görüşmesi ile halledebiliyoruz. Bireysel bankacılık, ticari bankacılık, kobi bankacılığı, kamu bankacılığı gibi bir çok alanda çalışmalarını yapann Denizbank müşterileri, çoğu zaman müşteri temsilcisine direk bağlanarak işlemlerini daha kolay ve hızlı şekilde yapmak istiyorlar.

DenizBank Müşteri Hizmetleri Numarası

DenizBank müşteri hizmetlerine ait iki adet iletişim numarası bulunmaktadır. 0850 222 08 00 veya 444 0 800 numaralarından bir tanesini tuşlayarak, müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Fakat 444 0 800 numarasını aradığınız da müşteri temsilcisiyle bağlantı kurabilmeniz için bu numarayı aradığınız GSM hattınızın bankada kayıtlı olması gerekiyor. Bu numaraları aradığınız takdirde sizi otomatik robot yönlendirme sesi karşılayacaktır. Size yapmak istediğiniz işlemlerle ilgili sorular soruluyor ve bu soruları tuşlama yaparak cevap verdiğiniz zaman yapmakta olduğunuz işlemle ilgili yönlendiriliyorsunuz. Tam bu noktada yanlış işlem yapmamanız ve zaman kaybetmemeniz için sorulan sorulara doğru yanıtlar vermeniz gerekiyor. Aksi durumda aynı tuşlamaları tekrarlamanız gerekebilir. Dolayısı ile vakit kaybı yaşamış olursunuz. Denizbank müşteri hizmetleri numarasını tuşladığınız zaman sizi karşılayan robot yani telesekreter sizden T.C. kimlik numaranızı tuşlamanız gerektiğini belirtir. Bir sonraki adımda da işlem yapmak istediğiniz bankamatik veya kredi kartınıza dair kartınızın son dört numarasını tuşlamanız gerekir. Tuşlamaları hızlı bir şekilde yapabilmek için T.C. kimlik numaranızı doğru girmeniz, müşteri hizmetlerini aradığınızda yanınızda mutlaka kredi kartınızı bulundurmanız gerekir.

Denizbank Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma 2021

Kredi kartı yada banka kartımızı çaldırdığımızda veya kaybettiğimiz de ,herhangi bir harcama yapmadığımız zaman kayıtlı numaramıza kısa mesaj gelip paniklediğimiz zaman yani bunlar gibi zor zamanlarımızda müşteri temsilcilerine bağlanıp onlardan bilgi almak ilk işimiz oluyor. Fakat bu gibi acil durumlarda bile müşteri hizmetleri numarasını çevirdiğimizde bir çok tuşlama yapmamız , hatta müşteri danışanına bağlanmadan aramayı kapatmak durumunda olabiliyoruz. Bunun gibi bir çok gergin olduğumuz süreçlerde müşteri temsilcilerine bağlanamamak daha da gerilmemize sebep oluyor.

Denizbank Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma 2021

Denizbank müşteri hizmetlerine nasıl direk bağlanılır?

İlk olarak müşteri hizmetleri numaralarından birini arayın.

Daha sonra T.C. kimlik numaranızı ve bundan sonra da kredi kartı veya banka kartınızın son 4 rakamını tuşlayın.

Bundan sonra robot sesini duyduğunuz anda dört rakamına basın. Sonraki basamaklarda ise 5,5 ve 0 rakamlarını tuşlayın.

Yani sırasıyla 4-5-5-0 rakamlarını tuşlayarak, müşteri danışanına kolay ve hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz.

Denizbank Müşteri Hizmetlerini Arayarak Yapabileceğiniz İşlemler

Bankalardan, bankamatiklerden, veya Denizbank online işlemler menüsü üzerinden yapabileceğiniz çoğu işlemi müşteri hizmetlerini arayarak ve müşteri temsilcisinin yadımı ile yapmanız mümkün. Özellikle Covid-19 olaylarının çoğaldığı bu günlerde sağlığınız ve güvenliğiniz acısından bankalar veya bankamatiklere gitmek yerine işlemlerinizi güvenli ev ortamlarınızda müşteri temsilcisi sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank müşteri hizmetlerini arayarak, yapabileceğiniz bazı işlemler:

Vadesiz hesap açma, kapama, dekont alma gibi hesaplarınız yönetimine ilişkin birçok işlemler

EFT /havale/ SWIFT gibi para transferlerini yönelik birtakım işlemler

Şifre değiştirme, hesap kesim tarihi değişimi, kredi kartı borcu ödemesi vb. kart işlemleri

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, TTNET gibi GSM operatörlerinin fatura ödemesini yapmak, OGS yükleme, bağ kur prim ödemeleri, TEDAŞ fatura ödemesine benzer fatura ve ödeme işlemleri

Motorlu taşıt vergisi, gümrük vergisi, trafik cezaları ve buna benzer ceza yada vergi ödemesi

Döviz fon alım satımı, vadeli hesap açma , kapama benzeri ödemeler

Hisse senedi alım satım, anlık yada gülük portföy takibi, hisse işlemler

Bireysel kredi başvurusu gibi benzer işlemler

İntenet bankacılığı ve fastPay işlemi

Com, oley.com, nesine.com ve benzeri şans oyunları siteleriyle ilgili işlemler

Özet olarak Denizbank müşteri hizmetlerini arayıp, müşteri danışanına bağlandığınız zaman kredi kartı borcu ödeme, şifre değiştirme, benzeri en basit bankacılık işlemlerinin yanında vergi ve ceza ödeme, hisse alım satım gibi bir çok alanda işleminizi yapabiliyorsunuz.