Deniz salyası zehirli midir, insana zarar verir mi? Müsilaj nedir, neden olur?

Deniz salyası algler, denizanaları ve artan deniz kirliliği ile oluşur. Deniz salyasına kısa sürede okyanusu kaplayan kıvamlı bir madde denir.En merak edileni ise insan sağlığına verdiği zarar ve zehirli olup olmadığıdır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Sarı, deniz salyası hakkında "Balık ve midye toksik olmadıkları için yenilebilir ancak bazı patojenler için çok uygun bir ortamdır. Temastan kaçınmalıyız. Salya organik bir maddedir ve toksik değildir. Balık ve midye yemek için risk oluşturmaz” dedi.