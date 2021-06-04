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Deniz salyası zehirli midir, insana zarar verir mi? Müsilaj nedir, neden olur?

Birden fazla denizde ortaya çıkan deniz salyasının ne olduğu merak edilmektedir. Deniz salyası zehirli midir? Deniz salyasına neler neden olur? Bu haberimizde deniz salyasına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Deniz salyası hakkında merak edilenler...

04 Haziran 2021 Cuma 15:03
Deniz salyası zehirli midir, insana zarar verir mi? Müsilaj nedir, neden olur?
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Deniz salyası algler, denizanaları ve artan deniz kirliliği ile oluşur. Deniz salyasına  kısa sürede okyanusu kaplayan kıvamlı bir madde denir.En merak edileni ise insan sağlığına verdiği zarar ve zehirli olup olmadığıdır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Sarı, deniz salyası  hakkında  "Balık ve midye toksik olmadıkları için yenilebilir ancak bazı patojenler için çok uygun bir ortamdır. Temastan kaçınmalıyız. Salya  organik bir maddedir ve toksik değildir. Balık ve midye yemek için risk oluşturmaz” dedi.


Son Güncelleme: 04.06.2021 15:03
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