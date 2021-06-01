Deniz salyası nedir? Müsilaj'ın zararları nelerdir?

Marmara Denizi gibi kapalı denizlerde zaman zaman ortaya çıkan bir salgı olan deniz salyaları denizdeki biyolojik üretimin başlangıcı olduğunu ifade etmektedir. Prof. Mustafa Sarı deniz salyaları için şu açıklamalara değindi. Sarı, “Fitoplankton dediğimiz mikro alglerin, yani mikroskobik bitkiciklerin aşırı çoğalması sonucu, ortamda vuku bulan bazı şartlara tepki olarak bıraktıkları salgıya müsilaj diyoruz” şeklinde açıklıyor.





Müsilajın oluşma sebebi ise sanayi atıkları veya evsel atıkların boşaltımını göstermektedir. Müsilaj sayesinde deniz suyuna giren ışık azalırken fotosentezin engellenmesi dip canlılarının ölmesi olasılığı artıyor.

Marmara Denizi’nde ciddi anlamda kendini gösteren deniz salyaları artık Karadeniz ve Kuzey Ege’de yer aldı. İklim ile denizler hassaslaşırken bilim insanları müsilaj sorunu için acil çözüm üretilmesi gerektiğini söylüyor.





Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyelerle birlikte çalışma planı hazırladığını açıklarken ilk başta Marmara ve tüm denizlerin sağlığı için kapsamlı koruma yapılacağı açıklandı.