Deniz salyaları denizde bulunan birçok canlı türünü tehdit ederken vatandaşlar tehlikenin büyülüğünü fark ediyor. Son zamanlarda Marmara Denizi’nde sıkça görülen deniz salyaları yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. İnsanlar Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer? sorularına yanıt ararken bu yazımızda Deniz salyaları için merak edilenleri araştırdık.

Deniz salyası nedir? Neden olur?

Alg, denizanaları ve denizdeki kirliliklerin artması ile oluşan deniz salyaları birçok alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Yapışkan koyu kıvamlı salyalar denizde bulunan bütün canlı türlerini olumsuz şekilde etkiliyor.





Deniz salyası zararlı mı?

Deniz salyası nasıl geçer?

Deniz içerisinde bulunan canlılar yaşamını daraltan deniz salyaları balıkçık sektörünü olumsuz şekilde etkiledi. Acilen önlem alınması gereken bir durum olduğundan deniz salyaları oldukça tehlikeli ve zararlıdır.

Endüstriyel, tarımsal ve evsel atıkların denize atılması acilen kısıtlanması ve kontrollü hale gelmesi önemlidir. Denizde bulunan salyalar için ayrıca ilgili makineler ile temizlenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.