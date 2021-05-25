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Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer?

Kısa süredir Türkiye’nin gündeminden düşmeyen deniz salyaları Marmara Denizi’nde tehlike arz etmeye devam ederken farklı bölgelere dağıldığı görülüyor. Denizde bulunan canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyen deniz salyaları vatandaşlar tarafından merak edilirken insanlar Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer? sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye’nin gündemini değiştiren deniz salyaları hakkında merak edilenler haberimizde

25 Mayıs 2021 Salı 18:32
Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer?
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Deniz salyaları denizde bulunan birçok canlı türünü tehdit ederken vatandaşlar tehlikenin büyülüğünü fark ediyor. Son zamanlarda Marmara Denizi’nde sıkça görülen deniz salyaları yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. İnsanlar Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer? sorularına yanıt ararken bu yazımızda Deniz salyaları için merak edilenleri araştırdık.

Deniz salyası nedir? Neden olur?

Alg, denizanaları ve denizdeki kirliliklerin artması ile oluşan deniz salyaları birçok alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Yapışkan koyu kıvamlı salyalar denizde bulunan bütün canlı türlerini olumsuz şekilde etkiliyor.

Deniz salyası zararlı mı?

Deniz içerisinde bulunan canlılar yaşamını daraltan deniz salyaları balıkçık sektörünü olumsuz şekilde etkiledi. Acilen önlem alınması gereken bir durum olduğundan deniz salyaları oldukça tehlikeli ve zararlıdır.

Deniz salyası nasıl geçer?

Endüstriyel, tarımsal ve evsel atıkların denize atılması acilen kısıtlanması ve kontrollü hale gelmesi önemlidir. Denizde bulunan salyalar için ayrıca ilgili makineler ile temizlenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.

 


Son Güncelleme: 25.05.2021 18:32
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