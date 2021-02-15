Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er ve memur alımı

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre bu sene içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na kadroya yerleştirilmek üzere hem sözleşmeli er hem de memur alımları yapılacak. Bu kadrolara başvuru yapmak isteyen kişiler minimum lise mezunu olmalıdır. Bunun yanı sıra 2020 KPSS’ye girmiş olmaları gerekmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açılan kadrolara girmek isteyenler başvurularını 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapabilir. Başvuru işlemleri girilen KPSS’den minimum 50 alan adayların intenet üzerinden işlem yapması ile gerçekleşir. Yüz yüze yapılmış başvurulursa kabul edilmediği kadrolara başvuru yapmak isteyenler https://personeltemin.msb.gov.tr/ bu siteye girerek ana sayfaya gelen “MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er, memur temini kesin kayıt ilanı” kısmına girmeli ardından istenilen tercihler işaretlenmeli daha sonra başvuru onayı yapılmalı. Bu işlemi yapabilmek için kişinin T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi kullanılmaktadır.

Hangi kadrolar açılacak?

https://www.askenoktasi.com/askerlik-ve-bedelli-askerlik-yerleri-kura-sonuclari-aciklandi.html Bu siteye girerek askerlik ve bedelli askerlik hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Alım yapılacak kadrolar içinde mühendislik, iş güvenliği uzmanlığı, elektrik mühendisi, gıda mühendisi, dava işlemleri uzmanı yer alıyor. Bu kadrolarda işe girmek isteyen kişilerin;

Geçmişte 1 yıl veya daha üzeri hapis geçmişi olmamalı

2020 yılında kendi alanlarında girdikleri KPSS’den minimum 50 almış olmaları

2021 yılı itibariyle 30 yaş üzerinde olunmalı

KPSS taban puanları ile alakalı tüm detaylar daha önceden duyurulmuştu. Kadrolara girme ihtimali daha yüksek olan tavan puanların “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Aday Tercih Kılavuzu” aracılığı ile öğrenilebileceği duyurulmuştu.

Başvurusunu yapan kişilerle Şubat ayı başlarında gereken sözlü görüşmeler için de yeni tarihler belirlenecek. Sözlü mülakattan da onay alanlar ise atamalarının onaylanması sonucunda 2021 yılında kadrolara geçecek.