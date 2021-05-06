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Deniz Gezmiş ve arkadaşları neden idam edildi?

Türk devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşları 1972 yılında 6 Mayıs’ta Ankara’da bulunan Ulucanlar Cezaevinde idam edilmesinin üzerinden 49 yıl geçti. Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 6 Mayıs’ta idam edilen genç adamların bugün ölüm yıldönümü. Birçok kişi Deniz, Hüseyin ve Yusuf isimlerinin kim olduğunu araştırıyor. İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilme sebebi haberimizde

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:23
Deniz Gezmiş ve arkadaşları neden idam edildi?
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6 Mayıs 1972 yılında Ulucanlar Cezaevinde arkadaşları Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan ile beraber idam edilen Deniz Gezmiş, Türk devrimci hareketinin önderleri arasında sayılırken devrimci sol örgütlere katılan arkadaşlar 1971 askeri darbesinden sonra operasyon sonucu tutuklandı.  6 Mayıs 1972 tarihinde TBMM 48’e karşı 273 oy ile idamları gerçekleştirilen Türk düşünürler Ulucanlar Cezaevinde idam edildi.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları 16 Temmuz 1971 yılında başlayan THKO-1 Davası’nda TCK.146. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile Ekim 1971'de 146/1 maddesi uyarınca idam cezasına çarptırıldı.

Türkiye’de sağ ve sol gruplar o zamanlar varlığını oldukça şiddetli gösterirken 1970 yılında Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan ile birlikte Ankara'da Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu (THKO) kurdu.

Üç Komünist diye bu ülkede tanınan genç düşünürler, genç yaşlarında düşünceleri yüzünden idam edilmişti.  25 yaşında olan Deniz ve Yusuf, 23 yaşında Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972 yılında sabaha karşı idam edildi. Her yıl farklı etkinlikler ile anılan Deniz ve arkadaşları mezarı Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunuyor.




Son Güncelleme: 06.05.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
Deniz GezmişHüseyin InanYusuf AslanIdam6 Mayıs
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