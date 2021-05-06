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Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş nerelidir, kaç yaşında neden öldü?

Vefatının yıldönümünde genç yaşta idam edilen Deniz Gezmiş sevenleri tarafından anılıyor. Vatandaşlarımız 6 Mayıs 1972 yılında asılan Deniz Gezmiş kimdir, kaç yaşında, nereli, asıldığında kaç yaşındaydı sorularının yanıtları araştırıyor. Deniz Gezmiş’in hayatı hakkındaki tüm detaylar belli oldu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 18:13
Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş nerelidir, kaç yaşında neden öldü?
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6 Mayıs 1972 yılında idam edilen deniz gezmiş, ölümünün 49. yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Vatandaşlarımız 6 Mayıs 1972 yılında asılan deniz gezmiş kimdir, kaç yaşında, nereli, asıldığında kaç yaşındaydı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırıyor. Deniz Gezmiş’in hayatı hakkındaki tüm detaylar belli oldu.

Deniz Gezmiş Hayatı

Deniz gezmiş, 6 Mayıs 1972 tarihinde arkadaşları Hüseyin inan ve Yusuf Aslan ile birlikte Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde idam edilmişti. İdam edildiğinde 25 yaşındaydı. Kendisi 28 Şubat 1947 yılında dünyaya geldi. Kendisini devrimci olarak nitelendiriyordu. Aynı zamanda siyasi aktivist ve öğrenci lideriydi. Türkiye halk kurtuluş Ordusu kurucu üyelerinden biriydi.

Gençlik Yılları

28 Şubat 1947 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Rize’den Ankara’ya göç ettiler. Babası Erzurum nüfusuna kayıtlıdır. Annesi de Erzurumludur. Annesi ve babası eğitimcidir. Üç çocuğun ikincisi olarak dünyaya geldi. Annesinin ve babasının zorunlu görevlerinden dolayı ilk ve ortaokulu Sivas’ta bitirdi. Liseyi İstanbul’da okudu. Lisedeyken sol görüşlü tanışınca bir anda kendisini eylemlerin içerisinde buldu.

Siyasi Yaşamı

Siyasete ilk kez Türkiye İşçi Partisi ile girdi. Siyasi hayatı 11 Ekim 1965 yılında başladı. İlk kez 15-31 Ağustos 1966 yılında yapılan eylemlere katıldı.6 Temmuz 1966 tarihinde hukuk fakültesini kazandı. Ancak babası onun fen fakültesine gitmesini istiyordu. Sonrasında Fen Fakültesi’ne başladı ancak sonrasında kararını değiştirdi ve hukuk fakültesine kayıt yaptı. İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi bölümüne giriş yaptı. Sonrasında 1967 yılında yaşanan bir eylem sırasında yakalandı ve mahkeme tarafından serbest kaldı. 30 Mayıs geldiğinde altıncı filoyu protesto etti. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi’ni işgal eden öğrenci grubuna liderlik etti. Bu eylemlerden dolayı tutuklandı ve sonrasında serbest bırakıldı. Bu eylemlerinden dolayı öğrenciler arasında efsane lider olarak tanınmaya başladı.

Türkiye İşçi Partisi içerisinde ayrılıkçı grupların peşinden gitti. Milli demokratik devrim grubunun görüşlerini benimsedi. O yıllarda devrimcilik düşüncesi öğrenciler arasında hızlı bir şekilde yayılıyordu. Yanına aldığı arkadaşlarla Samsun’dan Ankara’ya yürüyerek Mustafa Kemal yürüyüşü düzenledi. 1968 yılında Amerikan büyükelçisini protesto etti ve bundan dolayı tutuklandı. Sonrasında serbest kaldı. 1969 yılında sadece gruplara karşı büyük eylemler düzenledi. 1969 yılındaki İstanbul Üniversitesi işgaline liderlik etti. Burada çıkan çatışmalardan dolayı yaralandı. Hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen hastaneden kaçarak bundan kurtuldu. Bu zaman zarfı içerisinde Filistin’de bulunan gerilla kamplarında hayatını sürdürdü. Üniversiteyi işgal ettiği için okuldan ihraç edildi.

Sonrasında polis baskını sırasında polise teslim oldu. Okulda çıkan olaylar sırasında dürbünlü bir tüfek yakalandı. Bu Tüfeğin deniz gezmişe ait olduğu iddia edildi. Bundan dolayı polisler tarafından tekrar tutuklandı. 1970 yılına kadar arkadaşı cihan Alptekin ile birlikte hapishanede tutuklu kaldı. Sonrasında askere gitti. Ancak askere gitmekten kaçtı. 1971 yılında İş Bankası soygunu yaptı. Bundan dolayı vur emri ile aranmaya başladı. Hatta onları bulan kişilere 15.000 Türk Lirası ödül verileceği açıklanmıştı.

Nasıl Yakalandı ve İdam Edildi?

12 Mart muhtırasının çıktığı yıllardı. Deniz gezmiş ve arkadaşları muhtıradan üç gün sonra sokakta motosiklet ile gezmeye başladılar. Sivas’a doğru yola çıkan deniz gezmiş ve arkadaşlarının motosikletleri bozuldu. Orada bulunan vatandaşlar onları şikayet etti ve polis bölgeye intikal etti. Burada polisler ile sıcak çatışmaya girdi. Burada arkadaşlarını kaybettim. Sivas’ta geldiği zaman polisler tarafından yakalandı ve Kayseri’ye gönderildi. Sonrasında Ankara’ya içişleri Bakanı’nın yanına gönderildi. Ardından anayasanın 146. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 9 Ekim 1971 yılında idam cezasına çarptırıldı.

Verilen cezaya bakılacak olursa. Türk ceza kanununun 146. maddesinin ihlal edildiği ve bu madde gereğince ölüm cezasına çarptırıldığı ifade edildi. O dönemde Bülent Ecevit, İsmet İnönü asılmaması yönünde oy kullandı. Ancak Süleyman Demirel idam cezasının yapılması gerektiği yönünde evet oyu kullandı. Hayır oyu verenler arasında Necmettin Erbakan da vardı. O bu olayın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra Süleyman Demirel’i hatırlatıldı. Demirel, talihsiz bir olay olarak nitelendirdi. Oylama sırasında mahkumların hiçbirisi özür dilemedi ve cumhurbaşkanı Cevdet Sunay idamı onayladı.

6 Mayıs 1972 senesinde, arkadaşları Hüseyin inan ve Yusuf Aslan ile birlikte Ulucanlar Cezaevi’ne götürülen deniz gezmiş, gece saat 01:00 ile saat 03:00 arasında asıldı. Geçmişte yaşanan bu talihsiz olaylarla ilgili günümüzde herkes pişmanlık duymaktadır. O dönemde gencecik çocuklar yaşları büyütülerek idam sehpasına götürüldü. Bu durumdan dolayı bugünlerde birçok insanın canı yanıyor. Yaşanan bu talihsiz olaylar Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak düştü. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması, gençlerimizin sağ ve sol görüşler uğruna birbirinden nefret etmemesi ve geleceğe aydınlık bir şekilde adım atabilmelerini diliyoruz.




Son Güncelleme: 06.05.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Deniz GezmişIdam
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