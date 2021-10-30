Denim kumaş operatörü maaşı ne kadar? Denim kumaş operatörü maaşları

Denim kumaş, giyim sanayisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bir kumaş türüdür. Denim kumaş adını Fransa’nın ‘de Nimes’ kentinden almaktadır. Bu kumaş, ilk olarak burada üretildiği için adını bu kentten almıştır.
Denim kumaş operatörünün görevi nedir?
Denim kumaş operatörü olmak için en az ilköğretim eğitim seviyesine sahip olmak gerekir.
Denim kumaş operatörü ne kadar maaş alır?
Denim kumaş operatörlerinin maaşı aylık ortalama 3 bin 900 liradır. En düşük denim kumaş operatörü maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 5 bin 700 liradır.
Son Güncelleme: 30.10.2021 23:17