Denim kumaş operatörü maaşı ne kadar? Denim kumaş operatörü maaşları

Denim kumaş, giyim sanayisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bir kumaş türüdür. Denim kumaş adını Fransa’nın ‘de Nimes’ kentinden almaktadır. Bu kumaş, ilk olarak burada üretildiği için adını bu kentten almıştır.

Denim kumaş operatörünün görevi nedir?

Denim kumaş, özellikle konfeksiyonda sıklıkla kullanılmaktadır. Pantolon, mont ve ceket gibi kıyafetlerin üretiminde ‘blucin’ adı da verilen bu kumaş kullanılmaktadır. Adını Fransa’nın de Nimes kentinden alan denim kumaş, dayanıklılığı nedeniyle ilk zamanlar işçi kıyafetleri üretiminde kullanılmıştır.

Denim kumaş operatörü olmak için en az ilköğretim eğitim seviyesine sahip olmak gerekir.

Denim kumaş operatörü ne kadar maaş alır?

Denim kumaş operatörlerinin maaşı aylık ortalama 3 bin 900 liradır. En düşük denim kumaş operatörü maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 5 bin 700 liradır.