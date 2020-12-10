Denetimlerde yakalanan maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim

Korona virüs vaka sayılarında görülen rekor artışlar sonrasında uygulamaya alınan yeni tedbirler ve kısıtlamalar sonrasında bir çok kentimizde denetimlere ağırlık verildi.
Bakan Koca'nın yoğun bakım doluluk oranı kritik seviyelere çıktığını açıkladığı Adana'da da denetimlere ağırlık verildi.
BELKİ BEN ÖLMEK İSTİYORUM
Diğer yandan denetimler sırasında durdurulan bir araç içinde maske takmadığı tespit edilen araç sürücüsü ve içindekiler kendilerine yazılan cezaya tepki gösterdi.Maskesiz sürücülerden Süleyman Y., polisin uyarısı üzerine 'Araç içerisinde kimden korunacağım. 30 kişi miyiz? Belki ölmek istiyorum' ifadelerini kullandı.
Bir başka araç içinde denetime takılan ve para cezası kesilen bir kadın ise 'adam mı öldürdük?' 'Hırsızlık mı yaptık?' dedi