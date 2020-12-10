Denetimlerde yakalanan maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim

Korona virüs vaka sayılarında görülen rekor artışlar sonrasında uygulamaya alınan yeni tedbirler ve kısıtlamalar sonrasında bir çok kentimizde denetimlere ağırlık verildi.

Bakan Koca'nın yoğun bakım doluluk oranı kritik seviyelere çıktığını açıkladığı Adana'da da denetimlere ağırlık verildi.

BELKİ BEN ÖLMEK İSTİYORUM

Kent genelinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerin bir çok bölgede denetimler için uygulama noktaları kuruldu.Diğer yandan ekipler ile birlikte bir çok berber 2 AVM, 77 taksi, 10'dan fazla pazar yeri, 2016 toplu taşıma aracı, 71 kahvehane, 437 lokanta ile kafe ve restoran denetlendi.Denetlemelerde kısıtlama ihlaline uymayan 88 ve karantinada olması gerekirken dışarda olan 14'ye ve mesafe kurallarını çiğneyen 40 kişiye idari para cezası kesildi.

Diğer yandan denetimler sırasında durdurulan bir araç içinde maske takmadığı tespit edilen araç sürücüsü ve içindekiler kendilerine yazılan cezaya tepki gösterdi.Maskesiz sürücülerden Süleyman Y., polisin uyarısı üzerine 'Araç içerisinde kimden korunacağım. 30 kişi miyiz? Belki ölmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

Bir başka araç içinde denetime takılan ve para cezası kesilen bir kadın ise 'adam mı öldürdük?' 'Hırsızlık mı yaptık?' dedi