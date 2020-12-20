Denetimler sıklaştı! Kocaeli'de korona virüs tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası

Haziran ayında başlayan normalleş takvimi ile birlikte Eylül ayında vaka sayılarında ki artış rekor düzeylere gelince korona virüs tedbirleri kaçınılmaz oldu ve Haziran ayında uygulamadan kaldırılan bir çok kısıtlama tekrarda hayatımıza girdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbir ve getirilen kısıtlamalar ile polis ekipleri tarafından her ilimizde sıklaştı.

750 İŞ YERİ DENETLENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de kent genelinde yapmış olduğu denetimler ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İl emniyet müdürlüğü, korona virüs hastalığının yayılmasının önüne geçilmek için getirilen tedbirlerin ve kısıtlamaların uygulanması kapsamında dün yaklaşık 750 iş yerinin denetlendiğini ve 12 bin 500 kişininde kimlik kontrolünün yapıldığını duyurdu.

227 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde karantinada olması gerekirken dışarıda olan 1 kişi, maske kuralına uymayan 59 kişi, sigara içme yasağını delen 12 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olmamasına rağmen dışarda olan ve kısıtlamayı ihlal eden 152 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi olmak üzere toplam 227 kişiye idari para cezası ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten bir iş yerine idari para cezası uygulandı.

Diğer yandan denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.