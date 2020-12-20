İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Denetimler sıklaştı! Kocaeli'de korona virüs tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası

Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle hayatımıza tekrardan giren kısıtlamalarda denetimler sıklaştı. Kocaeli'de denetime çıkan ekipler 227 kişiye para cezası kesti.

20 Aralık 2020 Pazar 01:19
Denetimler sıklaştı! Kocaeli'de korona virüs tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası
Takip Et:

Haziran ayında başlayan normalleş takvimi ile birlikte Eylül ayında vaka sayılarında ki artış rekor düzeylere gelince korona virüs tedbirleri kaçınılmaz oldu ve Haziran ayında uygulamadan kaldırılan bir çok kısıtlama tekrarda hayatımıza girdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbir ve getirilen kısıtlamalar ile polis ekipleri tarafından her ilimizde sıklaştı.

750 İŞ YERİ DENETLENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de kent genelinde yapmış olduğu denetimler ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İl emniyet müdürlüğü, korona virüs hastalığının yayılmasının önüne geçilmek için getirilen tedbirlerin ve kısıtlamaların uygulanması kapsamında dün yaklaşık 750 iş yerinin denetlendiğini ve 12 bin 500 kişininde kimlik kontrolünün yapıldığını duyurdu.

227 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde karantinada olması gerekirken dışarıda olan 1 kişi, maske kuralına uymayan 59 kişi, sigara içme yasağını delen 12 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olmamasına rağmen dışarda olan ve kısıtlamayı ihlal eden 152 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi olmak üzere toplam 227 kişiye idari para cezası ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten bir iş yerine idari para cezası uygulandı.

Diğer yandan  denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

 

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 01:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriKocaeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Kocaeli'de kontrolden çıkan Tır yolcuların olduğu durağa girdi!
Kocaeli'de kontrolden çıkan Tır yolcuların olduğu durağa girdi!
Çorum'da tırnakçılık yapan kadınlar yakalanınca sokak ortasında soyundu
Çorum'da tırnakçılık yapan kadınlar yakalanınca sokak ortasında soyundu
Kaza geçiren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, çarptığı kadın ağır yaralandı
Kaza geçiren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, çarptığı kadın ağır yaralandı
Sahte içki taşımacılığı yapan kişiler, Merzifon'da yakalandı
Sahte içki taşımacılığı yapan kişiler, Merzifon'da yakalandı
Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan online alışverişe yeni düzenleme! Online alışverişte getirilen yeni düzenlemelere dikkat!
Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan online alışverişe yeni düzenleme! Online alışverişte getirilen yeni düzenlemelere dikkat!

Popüler Haberler

Netflix Aralık ayı yayın takviminde neler var?
Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği nasıl olunur, şartları ve çalışma koşulları
Şokopop youtube'dan ayrılacak mı? Şokopop hangi dijital platforma geçecek?
Şevki Hoca Müge Anlı programından ayrıldı mı, neden yok?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 20 Aralık 2020 Pazar
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Yazılım Mühendisi nedir, ne iş yapar? Yazılım Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 20 Aralık 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kimler emekli ek ödemesi alabilir? Emekli ek ödemeleri artırılacak mı?
Özlem Akarsu Çelik Halk TV’den neden ayrıldı? Halk Tv'de ayrılıklar durmuyor!
SGK Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK Borç yapılandırma işleminin şartları
Kış aylarında tasarruf sağlayan ısınmanın yolları 2020
Rüyada ceviz görmek ne demektir? Rüyada ceviz görmenin anlamı nedir?
Atv canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Aralık 2020 Pazar
Mutasyon nedir? Virüs mutasyon geçirdi ne demek? Koronavirüs mutasyon mu geçirdi?
Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti ne kadar?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 20 Aralık 2020 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.