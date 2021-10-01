Demi Lovato: Bazıları çoktandır aramızda yaşıyor

UFO ve uzaylı gördüğünü iddia eden dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato, ABD’nin çocuk yıldızlıktan gelen şöhret isimlerinden birisidir. Son zamanlarda sevilen isim cinsiyet ve uyuşturucunun ardından şimdi de dünya dışı yaşam formları konusunda da tartışmaya açık açıklama yaptı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında kendisini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayanlardan yani nonbinary olduğunu açıklayan ünlü isim, ‘The Unidentified (Tanımsız)’ isimli UFO temalı ilk şovunu yayımlamaya hazırlanıyor. Daha önce yapılan haberlere göre Lovato, çocukken Baney and Friends (Baney ve Dostları) adlı TV programıyla ün kazanmıştı.

“Dünya’da atomun parçalanmasından beri aramızdalar”

Joshua Ağacı Ulusal Parkı’ndaki çöle gittikleri zaman kendisinden 15 metre uzakta mavi bir küre gördüğünü belirten ünlü şarkıcı, gördüğü mavi kürenin yerden 4-5 metre yükseklikte ve süzülür bir biçimde kendisi ile arasındaki mesafeyi korur gibi gözüktüğünü aktardı. Tüm yaşadıklarının ardından dünyayı görme biçimini değiştirdiğini vurguladı. EW.com sitesine mülakat veren Demi Lovato, yaşamış olduğu bu deneyimi ‘akıl uçurumu’ olarak nitelendirerek, olayın 28. yaş gününde olduğunu söyledi. Bunlardan esinlenerek de insanların uzaylılarla karşılaşmalarına dair bir şov yapma kararı aldığını belirtti.

Uzaylıların son derece barışçı ve sevecen olduğunu görüşünde ısrarcı olan 29 yaşındaki ünlü isim, “Bu varlıklarda aldığımız duygu o kadar sıcak, sevgi ve kabul dolu” diyerek ardından da uzaylıların dünyada atomun parçalanmasından itibaren insanların arasında yaşadığını iddia etti. Hatta, “Bence buraya gelmek için ışık yılları boyunca seyahat etmiyorlar, gerçekte bazıları çoktandır aramızda yaşıyor” dedi.

Perşembe günü Peacock ağı üzerinden yapılacak olan ‘Demi Lovato ile Tanımsız’ programı prömiyeri ile Demi Lovato, senaryosuz dört bölüm sunacak. Programında ona kız kardeşi Dallas Lovato ve dünya dışı varlıklara inanmayan yakın arkadaşı Matthew Scott Montgomery eşlik edecek.