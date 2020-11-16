Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı

Kan donduran olay geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Eyyübiye'de yaşandı.

İlçede esnaflık yapan Mahmut A. isimli şahıs dükkanın olduğu yere gelip sürekli su içen ve daha sonrada ordaki dükkan sahiplerinden harçlık isteyen küçük bir çocuğa sinirlendi. Sinirlerine hakim olamayan Mahmut A. küçük çocuğu dövmeye başladı. Siniri geçmeyen acımasız esnaf talihsiz çocuğu kaldırıp, yere vurdu.

Yaşanan kan donduran anlar bir işyerinin kamerasında saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da yayılan ve tepki çeken görüntüleri izleyen polis ekipleri harekete geçti ve esnaf Mahmut A.'yı gözlatına aldı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.