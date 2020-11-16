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Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı

Şanlıurfa'da esnaflık yapan bir kişi dükkanından su içtiği için sinirlendiği bir çocuğu önce darp etti acımasız esnaf daha sonra talihsiz çocuğu kaldırıp yere çarptı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 20:23
Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı
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Kan donduran olay geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Eyyübiye'de yaşandı.

İlçede esnaflık yapan Mahmut A. isimli şahıs dükkanın olduğu yere gelip sürekli su içen ve daha sonrada ordaki dükkan sahiplerinden harçlık isteyen küçük bir çocuğa sinirlendi. Sinirlerine hakim olamayan Mahmut A. küçük çocuğu dövmeye başladı. Siniri geçmeyen acımasız esnaf talihsiz çocuğu kaldırıp, yere vurdu.

Yaşanan kan donduran anlar bir işyerinin kamerasında saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da yayılan ve tepki çeken görüntüleri izleyen polis ekipleri harekete geçti ve esnaf Mahmut A.'yı gözlatına aldı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 20:23
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaKavgaKüçük çocuğu Yere Vurdu
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