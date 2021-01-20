Dehşet verici olay! Kocaeli'nde evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’nde yaşanan dehşet verici olayda İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana 29 yaşındaki M.T adlı evli hamile bir kadın, evinde sancılarının başlaması sonucunda doğum yaptı. M.T. adlı kadın daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü.

BEBEK EVDE ÖLÜ BULUNDU

EŞİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan korkunç olay sonrasında yeni doğum yapmasından dolayı kanaması olan genç kadın hastaneye kaldırılarak özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis tarafından yeni doğmuş bebek evde ölü bir şekilde bulundu. İnceleme için minik beden hastane morguna kaldırıldı.

M.T. adlı genç kadın özel hastanede tedavisi sürerken, polis kadının eşi H.T. ‘yi gözaltına aldı. İfadesi H.T . adlı adam ardından serbest bırakıldı.

Özel hastanede tedavi altına alınan M.T. güvenlik amacıyla odası önünde polis ekiplerinin beklediği ve yaşanan bu korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

