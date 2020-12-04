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Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu

Ankara Çankaya ilçesinde ormanlık bir alanda kesik bir baş bulundu. Bulunan kesik erkek başın kimliği belirlendi.

04 Aralık 2020 Cuma 20:50
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
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Edinilen bilgilere göre Ankara Çankaya İlçesi’nde bir ormanlık arazide hayvanlarını otlatmak için alana bulunan bir çoban yerde bir erkeğe ait erkek başı buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay alanında çalışma başlattılar.

 

Yapılan incelemelerde kesik başın bir süredir kayıp olan 53 yaşındaki Hacı Ali Karagöl’e ait olduğu tespit edildi. Ölen adamın kimliği yanında bulunan eşyalar ile tespit edildi. Kesik başın bulunmasından sonra polis ekipleri adamın bedenini bulmak için çalışma başlattılar. Ölen adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenilirken cesedin yanında bir adet tabanca polis ekipleri tarafından bulundu.



Son Güncelleme: 04.12.2020 20:50
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKesik Başlı Cesed
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