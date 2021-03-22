Dehşet olay! 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti

Üzücü olay bugün öğlen saatlerinde İzmir Buca'da yaşandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan İzmir Buca'da hayatını sürdüğü apartmanın 6,katında bulunan dairesinden henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya düştü.

Beton zemine çakılan Gündoğan'ı gören komşuları olayı hemen sağlık personeline ve polise bildirdi. Gündoğan'ın düştüğü apartmanın önüne gelen ekipler yaptıkları incelemede akademisyenin hayatını kaybettiğini tespit etti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Doç. Dr. İbrahim Gündoğan Gündoğan’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Genç akademisyenin daha önce Bonova’da yaşadığı ancak 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremde evinin hasar görmesi sebebiyle Buca’ya taşındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.