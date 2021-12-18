Defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı nerelerde yetişiyor?

İnsanlar günlük hayatta sağlıklarını korumak amacıyla bazı bitki türlerini talep edebiliyor. Ülkemizde bulunan bazı bitki türleri sağlık açısından oldukça faydalı olduğu için çokça tüketilebiliyor. Bu bitkiler arasında en dikkat çekenlerden birisi olan defne yaprağı, sağlıklı olması nedeniyle yemek ve şerbet üretiminde de kullanılabiliyor. Fakat defne yaprağının insan sağlığına faydaları bunlarla kalmıyor. Uzmanlara göre defne yaprağının çok zengin bir fayda ağacı bulunuyor.

Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Defne yaprağı günlük hayatta bir çok alanda kullanılan çok faydalı bir bitkidir. Kendine has tadı ve zengin vitamin ve mineralleriyle defne yaprağı ağacı Türkiye’nin en çok tüketilen bitkilerinden bir tanesidir. İşte defne yaprağının bilinen bazı faydaları:

- Sindirim sistemini geliştirir

- Kalp sağlığını korur

- Vücut ağrılarını hafifletir

- Diyabete iyi gelir

- Solunum hastalıklarında etkilidir

- Saçları güçlendirir

- Kanserle savaşır

- Hamilelikte faydalıdır

- Adet sorunlarını tedavi eder

- Uyku verimliliğini artırır

- Burun kanamalarını geçirir

- Dişleri beyazlatır

- Böbrek taşlarını düşürür

Yaklaşık 100 gramlık bir defne yaprağında şaşırtıcı derecede vitamin ve mineral bulunmaktadır. İşte 100 gramlık bir defne yaprağında bulunan vitamin ve mineraller:

- Su: 5.44 g

- Enerji: 313 kcal

- Protein: 7,61 mg

- Toplam yağ: 8,36 g

- Karbonhidrat: 74,97 g

- Lif: 26,3 g

- Kalsiyum: 834 mg

- Demir: 43 mg

- Magnezyum: 120 mg

- Fosfor: 113 mg

- Potasyum: 529 mg

- Sodyum: 23 mg

- Çinko: 3,7 mg

- C vitamini, toplam askorbik asit: 46,5 mg

- Tiamin: 0,01 mg

- Riboflavin: 0,42 mg

- Niasin: 2,01 mg

- B-6 Vitamini: 1,74 mg

- Folat, DFE: 180 µg

- B-12 Vitamini: 0 µg

- A Vitamini, RAE: 309 µg

- A Vitamini, İÜ: 6185 İÜ

- D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

- D vitamini: 0 IU

- Yağ asitleri, toplam doymuş: 2,28 g

- Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1,64 g

- Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 2,29 g

- Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

- Kolesterol: 0 mg

Bu vitamin ve mineraller bilim insanlarının tespit ettiği faydalardır. Gelecekte bu vitamin ve minerallere yenileri eklenebilir.

Defne Yaprağı Nerelerde Yetişiyor?

Defne yaprağının nerelerde yetiştiği insanların merak ettiği konulardan bir tanesidir. Defne yaprağı genel olarak Akdeniz ikliminin yaşandığı yerlerde yetişen bir bitkidir. Türkiye’de ise Antalya, Mersin, Muğla, Manisa gibi illerde defne yaprağı yetiştirilmektedir. Bu illerde on binlerce defne ağacı insanların ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Defne yaprakları genellikle işlenmiş olarak eczanelerde veya pazarlarda orijinal haliyle bulunabiliyor.