Define arayışında dengesini kaybeden adam uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli’nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Başiskele ilçesi Menekşe Yaylası bölgesinde 57 yaşındaki Ramazan Elçin bir grup arkadaşı ile birlikte define aramak için gittiği ormanlık bölgede dengesini kaybederek uçurumdan aşağıya düştü. Arkadaşları tarafından hemen 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri ile birlikte AFAd ve AKUT yetkilileri geldi. Ekiplerin çalışmaları ile birlikte uçurumdan aşağı düşen Ramazan Elçin’e ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Elçin’in hayatını olay yerinde kaybettiği belirlendi. Elçin’in cenazesi düştüğü kayalıklardan ip le çıkartılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.